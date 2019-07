Der FC hat offensichtlich wieder zu sich gefunden

Individuelle Qualität gepaart mit mannschaftlicher Geschlossenheit - so kam der 1. FC Köln zu einem Sieg gegen Bologna. Ein Erfolg, der es leichter macht für den Trainer.

Aus Kitzbühel berichtet Frank Lußem

Wenn der 1. FC Köln in der vergangenen Saison gewann, da bekam die Mannschaft selten zu hören, dies sei das Ergebnis großer fußballerischer Harmonie. Viel öfter sah man die zweifellos vorhandene "individuelle Qualität" verantwortlich für die Siege, die Teroddes, Cordobas, Schaubs und Drexlers.

Die individuelle Qualität ist immer noch vorhanden. Aber verantwortlich für gute Leistungen zeichnet aktuell das komplette Team, das offensichtlich wieder zu sich gefunden hat und Geschäftsführer Armin Veh zur Aussage bringt: "Es ist in jeder Situation erkennbar, was die Mannschaft will."

Der ebenso verdiente wie folgerichtige 3:1-Erfolg gegen den FC Bologna war Ergebnis einer starken Mannschaftsleistung, in der sich die individuellen Stärken eines jeden Akteurs zu einem guten Ganzen sammelten und schließlich zum Sieg führten. "Siege", betonte Achim Beierlorzer, "machen immer was mit einer Mannschaft." Auch die in der Vorbereitung: "Es bestärkt, es bekräftigt. Es zeigt jedem Spieler, dass es funktioniert, was wir uns erarbeiten. Der Glaube an die eigene Stärke ist extrem wichtig."

Beierlorzer ist nicht gern der Prediger

Fast unbezahlbar sind solche Spiele auch, wenn die Spieler sich selbst ein Feedback geben - weil die Leistung auf dem Rasen das spiegelt, was in den Trainingseinheiten erarbeitet wurde: "Es ist das Allerbeste, wenn die Spieler es selbst merken und ich nicht der Prediger bin, der ihnen immer wieder sagt: 'Ihr müsst es so machen, das ist gut!' Nein, sie sehen, dass es hilft und dass wir plötzlich eine Mannschaft aus der Serie A dominieren. Das bekräftigt die ganze Geschichte und es macht es mir auch einfacher, die Punkte noch einmal aufzusammeln: Balleroberungen, Flanken, wie wir sie unter Druck gesetzt haben." Aber eben auch die Defizite: Als man Bologna im Zentrum zeitweise zu viel Raum ließ, weil das Gegenpressing ins Leere lief, als man aus dem Strafraum nicht mehr konsequent nach vorne raus verteidigte und Torschüsse zuließ.

Gegen den FC Villarreal wird den FC ein anderes Kaliber erwarten. Das 6:2 der Spanier gegen den FC Augsburg ist Beierlorzer nicht verborgen geblieben: "Aber solche Tests zeigen uns ja auch, woran wir noch arbeiten müssen, wo wir uns verbessern müssen." Was am Sonntag in einer Video-Einheit noch einmal bildlich vor Augen geführt wird. Damit der nächste Schritt Richtung Pflichtspiel-Start gemacht werden kann.