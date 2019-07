Ziegner nach erstem Sieg: "Das tut gut"

Der Hallesche FC hat durch einen späten Treffer von Jopek in Unterzahl das Ostduell gegen Hansa Rostock für sich entschieden und so einen Fehlstart in die neue Saison vermieden. Nach der guten Leistung gegen Uerdingen am ersten Spieltag, war Trainer Torsten Ziegner dennoch nicht hundertprozentig zufrieden.

Vor der Saison hatten den Halleschen FC viele Trainer der dritten Liga als Aufstiegskandidat auf dem Zettel. Am ersten Spieltag unterlagen die Saalestädter unglücklich gegen den KFC Uerdingen (0:1). Auch der HFC selbst wollte nach dem knappen Verpassen des Relegationsplatzes vergangene Saison mehr. Im Ostduell gegen Rostock ging es also mehr als um Prestige - es ging vor allem auch darum den Saisonstart nicht zu verpatzen und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Ziegner war sich gegenüber "Magenta Sport" der Brisanz bewusst: "Wir wussten schon, wenn wir das erste Heimspiel dann auch noch vergeigen würden, dann kann es passieren, dass es unruhig wird. Es ist nicht so, dass wir jetzt haushoher Favorit sind, nur weil wir letztes Jahr Vierter wurden. Wir müssen uns das neu erarbeiten."

Seine Mannschaft habe gegen Uerdingen auch schon ein sehr gutes Spiel gemacht - allein die Torausbeute stimmte nicht. Lange sah es auch im zweiten Spiel der neuen Saison so aus, als ob der Hallesche FC ein Problem mit dem Toreschießen entwickelt hatte - beste Gelegenheiten wurden ausgelassen. Nach dem Platzverweis gegen Landgraf kurz vor dem Ende glaubten wohl nur noch wenige an einen Heimerfolg.

Jeder, der mich kennt weiß, dass ich den rechten ab und an nur zum Stehen habe. Björn Jopek, Spieler Hallescher FC

Als alle Hoffnung schwand, schlug Jopek zu und bescherte seinem Team den ersten Saisonsieg. Lachend sagte der Torschütze nach dem Spiel: "Jeder, der mich kennt weiß, dass ich den rechten ab und an nur zum Stehen habe. Ich glaube in der 88. den Ball so mit rechts zu treffen, ich vor allem, was Besseres gibt es nicht. Zum 1:0, das ist natürlich genial."

Jopek machte genau das, was sein Trainer gefordert hatte. "Ich war froh, dass er geschossen hat. Wir hatten ganz viele Situationen, in denen wir nicht geschossen haben, sondern nochmal quer und nochmal einen Haken." Jopek machte nichts dergleichen und wurde mit dem Treffer belohnt. Ziegner sieht darin auch eine Qualität seiner Mannschaft: "In puncto Wille und Engagement kann ich meiner Mannschaft absolut gar nichts vorwerfen - in keiner Trainingseinheit, in keinem Spiel." Dennoch sah der Coach nicht alles durch die rosarote Brille: "Die Leistung war heute nicht so wie letzte Woche, aber wir haben eben gewonnen. Das tut gut." Der 41-Jährige hofft nun, dass der Sieg seinem Team Sicherheit gibt und die Lockerheit zurückkommt.

Bereits am Mittwoch entscheidet sich, wie der Saisonstart des Halleschen FC zu bewerten ist, wenn es nach Köln zum Aufsteiger Viktoria Köln geht (19 Uhr, LIVE! bei kicker.de).