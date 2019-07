Lieberknecht über stumme Pfeife: "Den muss man geben"

In einem kurzweiligen Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem MSV Duisburg siegten die Schanzer letztlich knapp mit 3:2. Aufgrund der höheren Anzahl an Chancen ist der Sieg nicht unverdient. Trotzdem redeten nach Abpfiff alle nur über eine Szene.

Es lief die 87. Spielminute. Obwohl die Ingolstädter in der Schlussphase größte Chancen hatten, um das Ergebnis auf 4:1 hochzuschrauben, stand es zu dem Zeitpunkt nur noch 3:2 - Moritz Stoppelkamp hatte in der 86. Minute verkürzt und den Meiderichern die Chance auf einen späten Ausgleich offen gehalten.

Und die große Möglichkeit ließ nicht lange auf sich warten: Stoppelkamp schaufelt das Spielgerät in die Gefahrenzone zum wendigen Lukas Daschner, der die Kugel mit dem ersten Kontakt mitnehmen möchte, beim Drehen aber von Peter Kurzweg aufgehalten und klar zu Fall gebracht wird. Den Ball spielt der Duisburger Verteidiger bei der Aktion nicht, einen Strafstoßpfiff von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck gibt es fälschlicherweise allerdings auch nicht. So bleibt es beim 3:2.

Die Meinungen gehen auseinander

Eine Fehlentscheidung, wie der Gefoulte am Mikrofon von "Magenta Sport" bewertete: "Es ist mir unerklärlich, wie man das als Schiedsrichter nicht sehen kann. Er zieht mir mit links das Standbein weg." Duisburg-Coach Torsten Lieberknecht pflichtete dem Torschützen zum 1:2 bei: "Klarer Elfer, meines Erachtens muss man den geben."

In der Natur der Dinge liegt es, dass Kontrahent Maximilian Beister die Spielsituation anders bewertete: "Ich finde, es war jetzt nicht so eine krasse Fehlentscheidung. Es ist ein Kontakt da, das kann man nicht abstreiten, er ist aber auch schon ein bisschen am Fallen." Als Offensivspieler, wie er betonte, habe er aber auch Verständnis: "Einige geben ihn, andere geben ihn nicht. Heute war das Glück auf unserer Seite."