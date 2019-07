Mainz will bei längerem Mateta-Ausfall auf dem Transfermarkt nachlegen

Das Abschneiden beim Opel-Cup (Platz 2) war beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag nur zweitrangig. Top-Torjäger Jean-Philippe Mateta kommt am Montag unters Messer. Nach einem bereits angefertigten MRT soll nun eine Kniespiegelung Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben, die sich der 14-Tore-Stürmer im Training zugezogen hatte.

"Wenn man Spieler sieht, die mit Krücken reinlaufen oder eine Schiene tragen, löst das kein Glücksgefühl aus. Wir müssen abwarten, was Anfang der Woche endgültig herauskommt", hält sich Trainer Sandro Schwarz mit Spekulationen über die genaue Diagnose zurück. Sportvorstand Rouven Schröder verfährt ähnlich. Dennoch lässt der Zustand von Mateta, der mit einer Schiene am rechten Knie und an Krücken in der Arena war, nichts Gutes erahnen.

"Es hängt von der Ausfallzeit ab, wie wir den Kader in diesem Transferfenster bewerten", sagt Schröder, was im Klartext bedeutet: Gegebenenfalls wird Mainz noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Vor nicht einmal zwei Wochen war bekanntgeworden, dass Dong-Won Ji wegen eines Knorpelschadens im Knie lange fehlt - womöglich sogar die gesamte Hinrunde. Mateta wäre der zweite langfristige Ausfall im Mainzer Sturm, was sich nicht ohne Neuzugang kompensieren ließe.

Sportlich lief es für die Gastgeber beim Opel-Cup zunächst vorsichtig formuliert durchwachsen. Die erste Partie (Spielzeit zweimal 30 Minuten) verlor der 1. FSV gegen den FC Sevilla mit 0:5 Toren. "Es war nicht das, was wir uns von der Intensität und Energie her vorstellen, auch wenn wir wissen, dass der Gegner herausragende individuelle Qualitäten hat", kritisierte Schwarz. Besser funktionierte es gegen den FC Everton. Mit einem 3:1 (zweimal Robin Quaison, einmal Erkan Eyibil) sicherte sich Mainz vor knapp 7000 Zuschauern den zweiten Platz.