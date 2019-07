"Trainer, ich bin der Toptorjäger, lass mich spielen"

Am 2. Spieltag bereits von der Aufholjagd der Saison zu sprechen, fällt schwer. Eines steht aber fest: Nach dem 5:4 gegen die Würzburger Kickers gehört die SpVgg Unterhaching in dieser Kategorie zu den ganz heißen Anwärtern auf den Titel. Dass die zwei Treffer in der Nachspielzeit aber überhaupt noch etwas zu bedeuten hatten, lag vor allem an Hachings "Bomber" mit der gewissen Portion Selbstvertrauen.

Hielt die SpVgg am Leben: Unterhachings Stefan Schimmer. picture-alliance