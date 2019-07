Zapel: "Ich habe da gar nichts gesehen"

Die SG Sonnenhof Großaspach hat einen Fehlstart in die Saison hingelegt. Nach der 1:4 Auswärtsniederlage in Duisburg unterlag der Dorfklub auch dem 1. FC Kaiserslautern zu Hause mit 1:3. Nach dem Spiel gegen die Roten Teufel stand vor allem Schiedsrichter Benjamin Cortus, der gleich zwei Spieler der SGS mit Gelb-Rot vom Feld schickte, im Mittelpunkt der Diskussionen.

Nach dem zweiten Spieltag der Saison steht die SG Sonnenhof Großaspach im Tabellenkeller der 3. Liga. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern musste die SGS bereits nach acht Minuten einem 0:2-Rückstand hinterher laufen. Doch damit nicht genug: Noch vor der Pause wurde Martinovic vom Unparteiischen Benjamin Cortus mit Gelb-Rot vom Feld gestellt. Den Platzverweis des Angreifers kommentierte Trainer Oliver Zapel am "Magenta-Sport"-Mikrofon: "Unstrittig, mehr muss man dazu nicht sagen - selbst Schuld."

Anders sah der Coach der Hausherren den Platzverweis von Kai Gehring kurz vor Schluss. Doch was war passiert? In der 88. Minute beim Stand von 1:2, als die Großaspacher auf den Ausgleich drückten, kam es tief in der Hälfte der SGS zu einem Zweikampf zwischen Gehring und Fechner - die Partie lief zunächst weiter, doch dann unterbrach der Unparteiische das Spiel und nahm sich Gehring zur Brust. Cortus zeigte dem kurz zuvor wegen Meckerns verwarnten Verteidiger für einen kleinen Rempler gegen Fechner abseits des Balles Gelb-Rot.

Wenn das jetzt hier Schule macht - dann sind wir hier im falschen Konzert. Oliver Zapel, Trainer der SG Sonnenhof Großaspach.

"Ich habe da gar nichts gesehen, es tut mir leid. Ich würde jetzt gerne irgendwas sagen, aber er läuft vorbei (Gehring, Anm. d. Red.) und der andere fällt irgendwie hin. Das ist nicht sein Ernst (des Schiedsrichters Cortus, Anm. d. Red.). Also das ist wirklich nicht sein Ernst. Wenn das jetzt hier Schule macht - dann sind wir hier im falschen Konzert", sagte der Trainer und führte weiter aus: "Das tut mir leid. Einfach wieder so eine Karte zu ziehen und dadurch am Ende sogar das Spiel möglicherweise noch mit zu beeinträchtigen - damit bin ich nicht einverstanden."

Allein an den Platzverweisen wollte der 51-Jährige die Niederlage nicht festmachen: "Was im Moment extrem hängen bleibt, ist die Startphase und die beiden Gegentore - vollkommen selbst verursacht. Das ist das, was wir in negativer Hinsicht aufarbeiten müssen, so dürfen wir nicht verteidigen. Das geht nicht."