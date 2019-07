Doppelpremiere nach Doppelschicht: Stebe erstmals im Finale

Cedrik-Marcel Stebe hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Halbfinale und ein Endspiel erreicht - und das alles binnen weniger Stunden. Zunächst gewann der 28-Jährige in Gstaad das am Freitag abgebrochene Viertelfinale gegen Thomas Fabbiano. In der Runde der letzten Vier eliminierte der Schwabe dann auch gleich noch Joao Sousa und zog mit seinem zweiten Dreisatzsieg am Samstag ins Finale ein.

Siegreich im Viertelfinale und gleich gefordert im Halbfinale: Cedrik-Marcel Stebe. picture-alliance