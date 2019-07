"Einzelmeinung": Hertha reagiert auf Geisels Stadion-Aussage

Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel erteilte Herthas Plänen, im Olympiapark ein neues Stadion zu bauen, eine Absage. Inzwischen hat der Hauptstadtklub mit einer offiziellen Mitteilung reagiert.

Senator für Inneres und Sport in Berlin: Andreas Geisel. imago images

Das Thema neues Stadion beschäftigt Hertha BSC und die Stadt Berlin schon eine ganze Weile. Der Bundesligist, der sich zurzeit im Trainingslager in Stegersbach in Österreich befindet, möchte gerne ein neues Stadion bauen - eine reine Fußball-Arena ohne Laufbahn mit einer Kapazität von 55.000 - und favorisiert dafür einen Standort im Olympiapark unweit der aktuellen Spielstätte, des Berliner Olympiastadions, wo Herthas Mietvertrag bis 2025 läuft. Der Idee eines neuen Stadions in unmittelbarer Nähe des Olympiastadions kann die Berliner Politik bislang wenig abgewinnen.

Laut einem Bericht des "Tagesspiegel" hat nun Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) Herthas Plänen, im Olympiapark ein neues Stadion zu bauen, endgültig eine Absage erteilt. Das Gelände sei als Standort komplett ausgeschlossen, so Geisel in dem Artikel, "der Olympiapark zeichnet sich durch ein Gesamtbild mit einer entsprechenden Geschichte aus, das wir nicht der Beliebigkeit preisgeben können." Man könne jetzt "gerne noch mehrere Jahre ergebnislos über den Olympiapark reden, aber das bringt uns nicht weiter", wird Geisel zitiert. Zudem heißt es, der Sportsenator wolle Hertha am liebsten auch nach 2025 im Olympiastadion halten: "Das wäre meine Lieblingsvariante. Ich würde gerne mit Hertha darüber reden, wie wir das Olympiastadion noch schöner und besser gestalten könnten."

Hertha wiederum reagierte am Samstagnachmittag mit einer offiziellen Mitteilung. "Wir haben die Äußerungen von Herrn Geisel im 'Tagesspiegel' zur Kenntnis genommen. Aufgrund der parlamentarischen Sommerpause gehen wir davon aus, dass es sich dabei um seine Einzelmeinung handelt", heißt es in dem Statement des Klubs, "nach der Sommerpause werden wir die Gespräche mit dem Senat fortsetzen. Aus unserer Sicht gibt es durchaus noch Möglichkeiten, den Neubau an dem von uns favorisierten Standort zu realisieren. Dazu ist guter Wille auf beiden Seiten die beste Voraussetzung. Wir sind dazu unverändert bereit."