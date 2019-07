0:5-Debakel: Mainz blamiert sich gegen Sevilla

Der FSV Mainz 05 hat das Auftaktspiel ins Blitzturnier in Mainz gegen den FC Sevilla mit 0:5 verloren. Die Spanier ließen dem FSV über 60 Minuten keine Chance und waren in allen Belangen überlegen.

Trainer Sandro Schwarz setzte zum Auftakt des Blitzturniers in Mainz auf eine Mischung aus Stamm- und B-Elf. Neben Ötztunali, Aaron oder Boetius durften auch Neuzugang Akono sowie die Nachwuchsspieler Gürleyen und Barreiro von Anfang an ran. Mateta laboriert seit Donnerstag an einer Knieverletzung, die er sich im Training zuzog. Der Franzose stand daher nicht im Aufgebot.

Die erste Hälfte artete für den FSV zu einem Desaster aus. Der Bundesligist lief 30 Minuten lang nur hinterher, zur Pause stand es bereits 4:0 für Sevilla. Offensive Szenen aufseiten der 05er waren Mangelware und der Defensivverbund hatte derweil große Schwierigkeiten, die Stabilität zu wahren. Für die Gäste aus Spanien trafen Pozo (10.), Munir (13., 21.) und Dabbur (30.).

Durchgang zwei verlief ein wenig ausgeglichener und ohne die ganz großen Offensivaktionen. Mainz versuchte zumindest noch einmal in Richtung Tor der Gäste zu spielen, nahm kurz vor Schluss jedoch noch den fünften Gegentreffer von Dabbur hin (58.).