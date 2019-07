Hoffenheims Skov-Deal ist bald unter Dach und Fach

Die TSG Hoffenheim steht unmittelbar vor dem Vertragsabschluss mit dem dänischen Nationalspieler Robert Skov (23). Der Angreifer wechselt vom amtierenden Meister FC Kopenhagen in den Kraichgau, wo er nach obligatorischem Medizincheck und Abwicklung letzter Formalitäten Anfang kommender Woche einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschreiben wird. Skov wird die TSG eine Ablöse von neun Millionen Euro kosten, die mit Boni noch leicht ansteigen könnte.

Der schussstarke Linksfuß hatte in der abgelaufenen Saison mit einer überragenden Bilanz auf sich aufmerksam gemacht, als er Kopenhagen mit 30 Treffern und zehn Vorlagen in den 34 Partien der regulären Saison sowie der sich anschließenden Play-off-Runde zum 13. Meistertitel führte. Dabei fiel auch der 21 Jahre alten Liga-Torrekord, den der später für den FC Schalke o4 stürmende Ebbe Sand im Jahr 1998 für Brøndby IF aufgestellt hatte. Nicht zuletzt auch dank seiner starken Vorstellungen bei der U-21-Europameisterschaft war Skov in vielen Notizbüchern der Scouts notiert.

Treffsicher auch bei der U 21

Insgesamt absolvierte Skov für Silkeborg IF und Rekordmeister FC Kopenhagen 127 Spiele in den Wettbewerben der dänischen Superligaen. Dabei markierte der Freistoßspezialist 46 Treffer und gab 24 Vorlagen. In der Europa League kam er acht Mal zum Einsatz (ein Tor). Sein Debüt in der dänischen A-Nationalmannschaft gab Skov am 10. Juni dieses Jahres beim 5:1-Erfolg der Dänen im EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien. Als Leistungsträger der U-21-Auswahl markierte er in 21 Einsätzen zehn Tore, zuletzt traf er auch im Spiel gegen die DFB-Auswahl bei der EM (1:3).

Skov, der 2018 in Dänemark zum "Spieler des Jahres" gewählt wurde und aktuell als der wertvollste Spieler der Superligaen gilt, kommt aus der laufenden Saison: In Dänemark läuft die Spielzeit schon seit dem 14. Juli wieder, zudem tritt der FC Kopenhagen auch in der Qualifikation für die Champions League an. Auch dabei zeigte sich Skov treffsicher und markierte beim walisischen Vertreter New Saints beim 2:0 einen Treffer.

Nach Philipp Pentke, Konstantinos Stafylidis, Sargis Adamyan und Ihlas Bebou ist der Däne damit der fünfte Neuzugang im Kader der Kraichgauer.