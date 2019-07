Niederlechner: Schmidt sieht Führungsqualitäten

Zurück in Bayern fühlt sich Florian Niederlechner sofort wohl, wie er häufig betont. Beim FC Augsburg hat er seine "neue Herausforderung" gefunden. Schnell hat sich der 28-Jährige eingelebt - auf wie abseits des Feldes. Spieler und Trainer schätzen ihn als Fußballer und Mensch.

Aus dem Augsburger Trainingslager in Bad Häring (Tirol) berichtet Georg Holzner

Diesen Schritt zum FC Augsburg hat er sich gewünscht. Eine neue Herausforderung sollte es sein in diesem Sommer, weil die Abläufe bei seinem Ex-Klub in Freiburg nach dreieinhalb Jahren schon zur Gewohnheit wurden. Im Breisgau aber hatte sich Florian Niederlechner in der Bundesliga etabliert und auch seine ersten Tore in Deutschlands Eliteklasse erzielt, insgesamt waren es 17 Treffer in 80 Partien. Nun geht er eben beim FCA auf die Jagd.

Vier Testspiele absolvierte im neuen Dress, fünfmal drückte der gebürtige Oberbayer den Ball über die Linie. Nach dem 4:1-Erfolg am Donnerstag gegen Galatasaray Istanbul, wo Niederlechner mit einem Doppelpack die weichen zum Sieg gelegt hatte, sagte er: "Ich bin total motiviert, fühle mich richtig gut." Er ist also bestens angekommen bei den Fuggerstädtern - auch die Mitspieler erzählen, wie gut er sich in kürzester Zeit eingelebt habe. "Auch, wenn es ein Standardsatz ist", so der Stürmer: "Aber wir haben eine geile Truppe, die es mir vom ersten Tag an sehr leicht gemacht hat. Es macht mir einfach Spaß."

Schmidt sieht Potenzial zum Führungsspieler

Und die Kollegen haben ihren Spaß mit ihm. "Er kann es mit allen Spielern", schwärmt Trainer Martin Schmidt, ob mit den Juniorenspielern oder den Erfahrenen. Dank seines offenen Naturells. Zudem könne er sich beim FCA zu einem Führungsspieler entwickeln - zumindest auf dem Platz, wie der Coach erklärt: Als Stürmer und damit erster Verteidiger führe er die Mannschaft in der Arbeit gegen den Ball. Er eigne sich aufgrund seiner nimmermüden Spielweise optimal dafür, betont Schmidt.

Diese Qualität hatte den Augsburgern am Freitagabend beim Test gegen Villarreal (2:6) gefehlt. Niederlechner musste aufgrund von Magenproblemen aussetzen. "Er hat etwas Falsches gegessen", erklärt der Chef-Trainer die Pause des Angreifers: "Flo hatte Bauchweh", er soll aber schon an diesem Samstag wieder mit der Mannschaft trainieren können.