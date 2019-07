Bernal trägt Gelb nach Paris - Buchmann Vierter

Egan Bernal ist der Sieg bei der 106. Tour de France nicht mehr zu nehmen. Das 22-jährige Toptalent ließ sich auf der vorletzten Etappe mit dem über 33 Kilometer langen Schlussanstieg hinauf nach Val Thorens nicht mehr überlisten und wird das Gelbe Trikot nach Paris tragen. Deutschlands neue Rundfahrthoffnung Emanuel Buchmann verpasste als Vierter der Gesamtwertung das Podium in Paris. Geschichte schrieb mal wieder Peter Sagan.

Egan Bernal kam am Samstag auf der vorletzten Etappe beim Sieg des Italieners Vincenzo Nibali mit der Gruppe der Favoriten ins Ziel und verteidige damit seine Führung in der Gesamtwertung. Bernal ist der erste Toursieger aus Kolumbien und wird in dem radsportverrückten Andenstaat für Ekstase sorgen. Der Radsport wird damit immer mehr von Südamerikanern dominiert, nachdem mit Richard Carapaz bereits ein Ecuadorianer den diesjährigen Giro d'Italia gewann.

Emanuel Buchmann machte in der Gesamtwertung noch einen Platz gut, verpasste als Vierter aber das Podium in Paris.

Zum siebten Mal in Grün: Sagan schreibt Geschichte

Geschichte schrieb einmal mehr Peter Sagan. Der Slowake vom deutschen Team Bora-Hansgrohe sicherte sich zum siebten Mal das Grüne Trikot als bester Sprinter und ist nun vor dem ehemaligen deutschen Sprintstar Erik Zabel, der sechsmal Grün eroberte, alleiniger Rekordhalter.

Die 21. Etappe führt am Sonntag von Rambouillet über 128 Kilometer nach Paris auf die berühmte Prachtstraße Champs-Élysées. Auf der "Tour d'Honneur" werden keine sportlichen Angriffe auf den Gesamtführenden gestartet, um diesen einen ruhmreichen Empfang in der französischen Hauptstadt zu ermöglichen.

