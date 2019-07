Im zweiten Anlauf: Arminia verpflichtet Unions Hartel

Bislang hatte sich Arminia Bielefeld auf dem Transfermarkt zurückgehalten, nun lässt der Zweitligist aber mit einer Verpflichtung aufhorchen: Marcel Hartel wechselt von Union Berlin auf die Alm.

"Wir sind froh, dass Marcel sich im zweiten Anlauf für einen Wechsel zu uns entschieden hat und unseren Weg mitgehen wird. Marcel ist ein Spieler, der mit seiner Qualität unser Offensivspiel bereichern wird", zeigt sich Samir Arabi, Geschäftsführer Sport bei der Arminia, zufrieden über den Neuzugang.

Erfahrung und Flexibilität: Hartel macht Neuhaus glücklich

Trotz seiner jungen Jahre kommt der beidfüßige Offensivmann mit einer gehörigen Portion Erfahrung zu den Ostwestfalen. So stehen bereits 54 Zweitliga-Partien (vier Tore) für Union Berlin sowie acht Bundesliga-Einsätze für seinen Jugendklub Köln in der Vita des 23-jährigen Hartel.

Arminia-Coach Uwe Neuhaus freut sich auf einen "in der Offensive flexibel einsetzbaren Spieler, der viel Zug zum Tor hat". Zudem "ist er in der Vergangenheit auch immer wieder als Vorbereiter in Erscheinung getreten". In der abgelaufenen Spielzeit assistierte der gebürtige Rheinländer zu drei Treffern, zudem stand er in den beiden Relegationsspielen gegen Stuttgart zum ersten Bundesliga-Aufstieg der Köpenicker in der Startelf.

Perspektive wichtiger als Bundesliga

Dass der ehemalige U-21-Nationalspieler (neun Spiele, vier Tore) nun dennoch in der 2. Liga bleibt, liegt an der mangelnden Perspektive auf Spielzeit. Diese sah Hartel, der im Trainingslager der Berliner wieder einmal zeigte, dass er zu den besten Fußballern im Team gehörte, im XXL-Kader (aktuell 33 Spieler) von Union-Trainer Urs Fischer nämlich nicht mehr.

Somit stellt der Wechsel für Hartel, der die Rückennummer 30 erhält, die logische Konsequenz dar: "Union zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen, trotzdem denke ich, dass der Wechsel für mich die beste Lösung ist. Ich möchte gerne häufiger auf dem Platz stehen als zuletzt. Diese Chance sehe ich in Bielefeld."

Neues Dreigestirn mit Voglsammer und Klos?

Mit der Neuverpflichtung dürfte die gefährliche Offensive um Fabian Klos und Julian Voglsammer noch schwerer auszurechnen sein. Den Status als Überraschungs-Team, das die Favoriten Stuttgart, Hamburg, Hannover und Nürnberg im Rennen um den Aufstieg ärgern könnte, dürfte die eingespielte Arminia vorerst nicht mehr loswerden.

Ob Hartel bereits gegen St. Pauli am Montagabend (20.30 Uhr, LIVE bei kicker.de) zur Bielefelder Belegschaft gehören wird, ist noch unklar. Über Vertrags- und Ablösemodalitäten machten beide Klubs keine Angaben.

Das Bundesliga-Sonderheft des kicker - jetzt im Handel und hier bestellbar.