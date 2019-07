Real vs. Atletico: Torfestival, Spektakel, Platzverweise

In New York kam es am Freitagabend zum ersten Duell der beiden Madrider Stadtklubs Real und Atletico außerhalb Europas - und es bot fast 60.000 Fans großen Unterhaltungswert. Beim 3:7 kassierten die Königlichen eine deftige Pleite.

Dem Jubel nach Treffer Nummer drei folgte ein weiterer: Diego Costa traf gegen Real, wie er wollte. imago images