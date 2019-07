Schwierige Bedingungen: Verkürzter Showdown nach Val Thorens

Aufgrund von Erdrutschen und zu erwartender schwieriger Wetterbedingungen wird die 20. Etappe der Tour de France am Samstag deutlich verkürzt.

Am Samstag werden weniger Kilometer zurückgelegt. Getty Images

Statt 130 Kilometer müssen die Fahrer um den neuen Gelb-Träger Egan Bernal und die deutsche Hoffnung Emanuel Buchmann nur rund 60 Kilometer absolvieren. Der Startort Albertville und der Zielort Val Thorens bleiben allerdings erhalten, die Strecke wird stattdessen in der Mitte verkürzt. Das teilten die Tour-Veranstalter am Freitagabend mit.

Durch die Änderung macht der Schlussanstieg nach Val Thorens (33,4 Kilometer) mehr als die Hälfte der Strecke der letzten Alpen-Etappe aus.

In den Alpen sind am Samstag starker Regen und Gewitterschauer gemeldet. Heftige Regen- und Hagelschauer hatten schon am Freitag dafür gesorgt, dass die Etappe nach Tignes abgebrochen werden musste.