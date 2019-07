Vertragsverlängerung hoch zwei: Rams und Steelers binden Trainer

In der National Football League ist dieser Tage Trainingszeit, die Camps haben begonnen, jetzt wird sich richtig auf die kommende Regular Season vorbereitet. Dabei haben zwei Franchises auch gleich Nägel mit Köpfen bei ihren Head Coaches gemacht: Sowohl Sean McVay (Los Angeles Rams) als auch Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers) bleiben den Teams weiter treu.

McVay - Der aufstrebende Star unter den NFL-Trainern

Die Los Angeles Rams haben den Vertrag mit Head Coach Sean McVay (33) bis 2023 verlängert. Das gab das Team am Freitag bekannt. Der für seine Sichtweise und Trainingslehre schon jetzt gefeierte McVay hatte die Rams um Quarterback Jared Goff in der vergangenen Saison in das Endspiel der NFL geführt - und dort im Zuge von Super Bowl LIII in Atlanta den Kürzeren gezogen (3:13 gegen die New England Patriots).

McVay war im Januar 2017 zum Trainer der Rams ernannt worden und avancierte damit zum zugleich jüngsten Cheftrainer in der modernen Ära der NFL. In seiner ersten Saison führte McVay die Rams zu einer Bilanz von 11:5 Siegen. In den Play-offs scheiterte L.A. gleich in der ersten Runde, ehe in der vergangenen Saison nach einer Bilanz von 13:3 beinahe der Durchmarsch zur Vince Lombardi Trophy gelungen wäre.

Tomlin - Steeler durch und durch

Die Pittsburgh Steelers haben sich unterdessen auch mit ihrem Head Coach Mike Tomlin auf eine Verlängerung des Kontrakts um ein Jahr geeinigt. Somit steht der 47-Jährige auch über 2020 hinaus und damit bis zur Saison 2021 unter Vertrag.

Ist und bleibt Cheftrainer der Steelers: Mike Tomlin. imago images

"Ich freue mich, mitteilen zu dürfen, dass wir den Vertrag von Mike Tomlin bis zur Saison 2021 verlängert haben", wird Präsident Art Rooney auf der Team-Website zitiert. "Mike ist einer der erfolgreichsten Head Coaches der National Football League und wir sind zuversichtlich, dass er mit seinem Stil unser Team weiter vorantreiben wird - und zwar in Richtung unseres Ziels, eine weitere Meisterschaft zu erreichen."

Tomlin trainiert in "Steel City" schon seit Januar 2007 und geht dieses Jahr in seine 13. Saison als Head Coach. Seit 1969 ist er nach Chuck Noll und Bill Cowher erst der dritte Coach der Steelers und schwang sich mit dem Gewinn von Super Bowl XLIII gegen die Arizona Cardinals (27:23 am 1. Februar 2009) zum jüngsten Head Coach aller Zeiten auf, dem der Titelgewinn glückte.