"Arigato": Salzburg bedankt sich bei zwei Japanern

Auftakt nach Maß: Österreichs Meister Red Bull Salzburg ist mit einem Sieg gegen Rapid Wien in die neue Saison gestartet. Die Japaner Takumi Minamino (35.) und Masaya Okugawa (82.) trafen am Freitagabend vor 24.200 Zuschauern zum 2:0-Sieg für den Double-Gewinner und Liga-Favoriten.

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 hat sich RB Salzburg zum Meister der tipico-Bundesliga gekürt - und schickt sich natürlich auch in der neuen Saison in Richtung Titel an.

Der Start ist dabei mehr als prächtig gelungen: Gleich zum Auftakt fuhr der 13-malige Titelträger bei Rekordmeister SK Rapid Wien (32) einen 2:0-Erfolg ein. Über weite Strecken war RBS dabei tonangebend, zielstrebiger und eben auch effektiver vor dem Tor: Minamino lief in Minute 35 der Hintermannschaft der Hütteldorfer schnurstracks davon und lupfte den Ball zum 1:0 über Wiens Torwart Richard Strebinger (früher Hertha BSC, Werder Bremen und Jahn Regensburg). In der Schlussphase inmitten alles nach vorn werfender Rapid-Profis besorgte Okugawa das 2:0 (82.) - dieses Mal übrigens im Duell mit Schlussmann Dominik Szoboszlai, weil sich Strebinger beim 0:1 unglücklich am Kopf verletzt hatte.

Rapid Wien, der Vorjahresfünfte, verlor damit den Auftakt - und rennt RB Salzburg um den über die vollen 90 Minuten durchspielenden Ex-Bremer Zlatko Junuzovic oder den früheren Leverkusener/Mainzer André Ramalho schon mit drei Punkten Rückstand hinterher.