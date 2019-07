Vogel: "Gewusst, dass es eine schwierige Saison wird"

Nach dem Uerdinger Auftaktsieg in der vergangenen Woche gegen den Halleschen FC folgte nun der Dämpfer. Bei Aufsteiger Bayern München II strahlte die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel kaum Gefahr aus und war mit der knappen 1:2-Niederlage noch gut bedient. Vogel bat nach dem Spiel um Verständnis.

Nicht wenige hielten den KFC Uerdingen vor der Saison für einen der Favoriten auf den Aufstieg. In der kicker-Umfrage bei den 20 Trainern trauten sieben Coaches den Krefeldern den Sprung in die 2. Bundesliga zu. Eine Stellung, die Vogel ungerne annimmt. "Es gab einen großen Wechsel innerhalb des Kaders. Da muss man sich erst einmal finden, sich erst einmal kennenlernen", sagte der 43-Jährige am Mikrofon von "Magenta Sport". Er habe "gewusst, dass es eine schwierige Saison wird", dementsprechend dürften die Erwartungen nicht zu hoch sein.

Schonungslose Fehleranalyse von Vogel

Bei dem 1:2 gegen Bayerns zweite Mannschaft wurde deutlich, dass der KFC mit dem hohen Tempo der jungen Mannschaft nicht mithalten kann. "Großes Kompliment an die kleinen Bayern", lobte auch Vogel, der selbst insgesamt 13 Jahre in verschiedensten Positionen an der Säbener Straße tätig war.

Die Mängel im Spiel seiner eigenen Mannschaft zählte er schonungslos auf: "Wir lassen uns zu weit hinten reindrängen und können so für zu wenig Entlastung in der Offensivphase sorgen. Dann wird es halt schwierig, weil man nur hinterherrennt." Den frühen Platzverweis von Dennis Daube in der 39. Minute wollte Vogel allerdings nicht als Ausrede nutzen: "Ein Knackpunkt ist das für mich nicht. Es hat es unendlich schwieriger gemacht."

In Kombination mit dem Wetter habe er dennoch seinen Teil zum Verlauf der Partie beigetragen: "Bei den Temperaturen lässt irgendwann die Substanz nach. Und gegen so eine spielerisch starke Mannschaft wird es doppelt schwer. Aber aufgrund des Chancenplus geht der Sieg für die Bayern okay."