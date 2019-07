McKennie ist zurück, Kabak fehlt weiter

Zielort erreicht: Schalke 04 ist am Freitag Nachmittag in Mittersill angekommen, noch am Abend bat David Wagner zur ersten Einheit auf den Platz. Weston McKennie war erstmals unter dem neuen Coach dabei, Ozan Kabak und Rabbi Matondo können nur individuell üben. Geplant sind drei Tests.

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill/Österreich berichtet Toni Lieto

Mit 27 Spielern ist Schalke 04 am Freitag nach Österreich geflogen, auch Weston McKennie war mit an Bord. Nach der Gold-Cup-Teilnahme und seinem anschließenden Urlaub stieß der US-Amerikaner erstmals zum Team. Nachmittags kam der Tross im Salzburger Land an, bereits am Abend standen die Spieler für eine lockere Einheit auf dem Trainingsplatz des SC Mittersill.

Nicht dabei sein konnten Rabbi Matondo und Ozan Kabak. Matondo übt wegen seiner getackerten Risswunde auf dem Spann aus dem Test beim FC Twente Enschede vor Ort nur individuell, auch Kabak ist weiter außen vor, was das Teamtraining betrifft. Eine offizielle Diagnose seiner Verletzung am linken Fuß steht weiter aus. Salif Sané fehlt gänzlich, er ist nach dem Africa Cup im Urlaub.

Schalke 04 bereitet sich bis nächste Woche Samstag in Mittersill auf die Saison vor. Geplant sind drei Tests: Am Montag in Kitzbühel gegen den FC Bologna sowie am Freitagmittag in Mittersill gegen Alanyaspor und am Abend in Saalfelden gegen den FC Villarreal.