Darmstadt: Honsak-Einsatz auf der Kippe

Der SV Darmstadt 98 muss zum Zweitliga-Auftakt am Sonntag (13.30 Uhr) beim Hamburger SV womöglich auf vier Spieler verzichten. Neben den sicher ausfallenden Erich Berko, Braydon Manu und Felix Platte steht auch der Einsatz von Mathias Honsak auf der Kippe.

Der österreichische Neuzugang der Lilien war im Testspiel letzten Samstag gegen Vitesse Arnheim umgeknickt und hatte sich das Sprunggelenk überdehnt. Am Donnerstag verlief ein Härtetest Honsaks im Training nicht optimal. "Es wird sehr, sehr knapp werden", sagte Darmstadts Trainer Dimitrios Grammozis am Freitag. Berko und Manu machen unterdessen Fortschritte und sind wieder ins Lauftraining eingestiegen. So weit ist Platte, der sich gegen Arnheim einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte, noch nicht.

In Hamburg werden die Südhessen von voraussichtlich 1 500 Fans begleitet und hoffen, den vierten Sieg beim HSV in Folge einzufahren. Im Frühjahr gewannen die 98er - bereits unter Grammozis - mit 3:2. Damals spielten die Darmstädter eine überragende zweite Halbzeit und drehten einen 0:2-Rückstand. Einer der Kniffe, mit denen Grammozis die Hamburger damals knackte: Er stellte in Hälfte zwei Marvin Mehlem auf die linke Seite. Dort hätte diesmal wohl Honsak gespielt, nun könnte es erneut auf Mehlem (damals zweifacher Torschütze) hinauslaufen. Grammozis zeigte für die Außenbahn zwei grundsätzliche Möglichkeiten auf: "Wir können das Spiel mit Tim Skarke schnell machen. Oder wir gehen eher auf Ballbesitz mit Tobias Kempe und Marvin Mehlem."

Das Zustellen als taktische Maßnahme fällt jetzt weg. Es wird immer schwerer, den Gegner in der eigenen Hälfte zuzustellen. Trainer Dimitrios Grammozis

Stichwort Ballbesitz: Jenen unterbindet man mitunter am effektivsten durch frühes Pressing. Was durch die Regelneuerung, dass Akteure der abstoßenden Mannschaft sich den Ball bei einem Abstoß (oder auch Freistoß) nun schon im Strafraum zuspielen lassen dürfen, auch aus Sicht von Grammozis erschwert wird: "Das Zustellen als taktische Maßnahme fällt jetzt weg. Es wird immer schwerer, den Gegner in der eigenen Hälfte zuzustellen."

Torwartfrage: Schuhen? Oder doch Stritzel? Andererseits erleichtert die Neuerung das eigene Aufbauspiel. Das wird am Sonntag bei der neuen Darmstädter Nummer eins beginnen. Wer die nach dem Weggang von Daniel Heuer Fernandes zum HSV sein wird, ließ Grammozis auch am Freitag noch offen und will die Spieler erst am Samstag selbst informieren. Favorit auf den Posten ist Marcel Schuhen, während eine Nominierung von Florian Stritzel überraschend käme. Beide spielten eine engagierte Vorbereitung, in der sie nur je einmal (Schuhen beim Gegentor gegen Bremen, Stritzel bei einem Ballverlust am eigenen Strafraum gegen Arnheim) unglücklich aussahen.