2:6! Erste Testspielniederlage für müde Augsburger

Nach dem 4:1 gegen Istanbul wirkte die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt leer und müde. Es fehlten die Konzentration und als Folge die Stabilität in der Defensive. So machten es die personalgeschwächten Augsburger ihrem Gegner Villarreal viel zu leicht. Am Ende hieß es 2:6.

Vom Augsburger Testspiel aus Schwaz (Tirol) berichtet Georg Holzner

Wie Trainer Martin Schmidt bereits am Donnerstagabend nach dem 4:1-Erfolg gegen Galatasaray Istanbul angekündigt hatte, tauschte er sein Team auf neun Positionen durch; einzig Carlos Gruezo und André Hahn blieben in der ersten Elf. Trotz der vielen Wechsel wirkte die FCA-Mannschaft etwas - physisch wie geistig - müde, nicht mehr so spritzig. Die vergangenen Tage haben an den Kräften gezehrt. Aber genau gegen diese Widerstände wollte der Coach ankämpfen.

Was gegen Istanbul super klappte - Aufbauspiel, schnelles Umschalten und insbesondere das Defensivverhalten eines jeden einzelnen über das gesamte Feld -, fehlte gegen Villareal in der Anfangsphase. Den Spaniern gelang es immer wieder, mit einfachen Pässen ins letzte Drittel zu kommen; zudem war der FCA im Strafraum nicht aufmerksam genug. Mit zwei hohen Bällen hebelte die Offensive Villarreals die Augsburger Abwehr aus, die Folge: 0:2 nach einer Viertelstunde. Auch im Anschluss konnten sich die Fuggerstädter nicht stabilisieren. Beim 0:3 konnte Martin Hinteregger nach einem Danso-Schnitzer nicht mehr rechtzeitig eingreifen. Für den einzigen Lichtblick im ersten Durchgang sorgte eine Hinteregger-Max-Kombination, die sehenswert - volley ins Kreuzeck - zum 1:3 führte.

Nach der Pause brachte Schmidt zwei frische Sechser, Rieder und Russo, die das in der ersten Hälfte häufig zu lückenhafte Zentrum fortan verdichten sollten. Das klappte für 15 Minuten ganz ordentlich, dann aber nutzten die Spanier wieder die Räume über Augsburgs rechte Seite. Alberto Moreno zog in den Sechzehner und traf zum 1:4. Drei Minuten später nahm Schmidt einen Fünffachwechsel vor - bei der anschließenden Ecke fehlte die Zuordnung: 1:5. In der 78. Minute erhöhten die leichtfüßigen Spanier nochmals - 1:6. Da platzte Schmidt kurzzeitig der Kragen. Sein Sechserblock - Abwehrkette plus Doppelsechs - stand viel zu offen und ging zu zurückhaltend in die Zweikämpfe. Das sollte sich nach der Ansage bis zum Abpfiff ändern.

Das letzte Highlight dieser Partie gehörte kurz vor Schluss dem FCA: Maurice Malone holte einen Strafstoß heraus und verwandelte ihn selbst zum 2:6-Endstand.

Fazit: Sechs Testspiele absolvierte der FC Augsburg in dieser Sommervorbereitung, nun kassierte er die erste Niederlage; die restlichen fünf gewannen die Fuggerstädter. Trainer Schmidt wird, was die vielen Gegentore an diesem Freitagabend belangt, angefressen sein, hatte das Defensivverhalten doch höchste Priorität. Der Coach weiß aber auch, dass er seine Mannschaft in den vergangenen Tagen vor allem physisch arg gefordert hatte, und dass in diesem jüngsten Test - neben den angeschlagenen Rani Khedira (individuelles Training nach Patellasehnen-Probleme), Alfred Finnbogason (muskuläre Probleme), Jan Moravek (Haarriss im Zeh) - auch Michael Gregoritsch, Florian Niederlechner, Marco Richter, Ruben Vargas, Daniel Baier und Georg Teigl aufgrund von Belastungssteuerung fehlten.

Aufstellung Augsburg: Giefer - Asta, Danso (63. Stanic), Hinteregger (63. Suchy), Max (63. Iago) - Civeja (46. Rieder), Gruezo (46. Russo) - Hahn (63. Cevis), Jensen, Pedersen - Schieber (63. Malone)

Tore: 0:1 Raba (11.), 0:2 Iborra (15.), 0:3 Moi Gomez (23.), 1:3 Max (34.), 1:4 Alberto Moreno (60.), 1:5 Bacca (63.), 1:6 Fer Nino (78.), 2:6 Malone (88., FE.)