Mainz: Härtetest ohne Mateta und Meier?

Mainz 05 muss an diesem Samstag beim Opel-Cup in der eigenen Arena womöglich auf Stürmer Jean-Philippe Mateta und Linksverteidiger Jonathan Meier verzichten. Für Trainer Sandro Schwarz beginnt mit dem Mini-Turnier die "heiße Phase" im Hinblick auf das DFB-Pokal-Spiel beim 1. FC Kaiserslautern.

Mateta und Meier fehlten an diesem Freitag im Training. Der Franzose hatte am Tag zuvor einen Schlag auf das Knie erhalten. Die Verletzung ist zwar noch nicht genau diagnostiziert, nach Ansicht von Trainer Schwarz aber wohl weniger dramatisch, so dass noch eine kleine Chance auf einen Einsatz des Angreifers am Samstag besteht, wenn es um 14.30 Uhr gegen den FC Sevilla und um 16 Uhr gegen den FC Everton geht. Gespielt wird zweimal 30 Minuten. Sevilla und Everton treffen bereits um 13 Uhr aufeinander. Meier hatte am Freitag wegen muskulärer Probleme pausiert.

"Es beginnt jetzt die heiße Phase der Vorbereitung, vier Spiele innerhalb kurzer Zeit sind ein guter Gradmesser, auch im Hinblick auf Kaiserlautern. Ich werde immer häufiger darauf angesprochen, es beginnt schon ein leichtes Kribbeln", meint Schwarz im Hinblick auf das Rheinland-Pfalz-Derby am Samstag, 10. August, 15.30 Uhr, auf dem Betzenberg. Das geht wohl nicht nur ihm so: Am Mittwoch waren alle 4800 Gästekarten innerhalb weniger Stunden vergriffen, die Mainzer haben beim FCK wegen weiterer Tickets angefragt.

"Jetzt wollen wir den nächsten Härtetest bestehen, diesmal gegen zwei internationale Top-Mannschaften", kündigt Schwarz an. Gegen Sevilla beziehungsweise Everton werden die meisten Spieler 60 Minuten Einsatzzeit erhalten. Die nächste Steigerung gibt es dann eine Woche später gegen den FC Metz, wenn im elsässischen Molsheim um 11 und 13.30 Uhr zweimal 90 Minuten gespielt wird.