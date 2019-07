Koch weist die Kritik am Auswahl-Verfahren zurück

Zwei Monate vor dem DFB-Bundestag am 27. September in Frankfurt am Main verabschiedete das DFB-Präsidium an diesem Freitag einstimmig zahlreiche Anträge, darunter die Vorschläge zur Strukturreform. Bedeckt hält sich Vizepräsident Dr. Rainer Koch, was den Kandidatenkreis für das höchste Amt im Verband betrifft. Dem Vorwurf von Sachsens Fußball-Chef Hermann Winkler, der DFB habe "das intransparenteste und undemokratischste Verfahren gewählt, das man sich denken kann", trat Koch vehement entgegen.

Die Suche nach einem neuen Präsidenten oder einer neuen Präsidentin sei ein "ein höchst demokratischer Prozess": Dr. Rainer Koch weist Kritik am Verfahren zurück. imago images