Vatervorfreuden: Arnold reist vorzeitig aus Trainingslager ab

Im 3-4-3-System von Neu-Coach Oliver Glasner ist Maxi Arnold neben Königstransfer Xaver Schlager fest eingeplant und hat diesen Status im bisherigen Vorbereitungsverlauf auch untermauern können. Im Test gegen Union Berlin über 4x30 Minuten am Samstag wird der Ur-Wolfsburger jedoch nicht mitwirken - er hat andere wichtige Verpflichtungen.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Schladming berichtet Sebastian Wolff

Arnold ist bereits am Freitag, also einen Tag vor den Kollegen, aus Schladming abgereist, da aus der Heimat das Signal kam, dass die Geburt seines ersten Kindes unmittelbar bevorsteht. Nach der Rückkehr des VfL-Trosses aus Österreich in der Nacht zum Sonntag gewährt Glasner seinen Profis zwei freie Tage, erst am Dienstag müssen sie wieder antreten. Dann wieder mit Arnold, vermutlich als Jungvater.