Beierlorzer: "Standards können uns schon helfen"

Es gibt Praktiken im Fußball, die eine eigentlich schwächere Mannschaft womöglich einen Schritt näher an den Gegner heran bringen. Standardsituationen gehören sicherlich dazu, vor allen Dingen Aufsteiger legen sich gerne ein Repertoire von mehreren Varianten zu, um die Tornähe bei Eckbällen und Freistößen effektiv zu nutzen. Der 1. FC Köln bildet da keine Ausnahme.

Aus Kitzbühel berichtet Frank Lußem

Wie so oft in den unterschiedlichen Trainingseinheiten, verfolgt Trainer Achim Beierlorzer auch hier zunächst einen pädagogischen Ansatz. Bereits gestern wurden zwei Teams gebildet, die sich schon im Hotel Gedanken darüber machen sollten, wie man Standards möglichst Gewinn bringend um- und einsetzt. Am Freitagvormittag dann der Praxistest im Kitzbühler Stadion.

Beide Gruppen bekamen jeweils die Möglichkeit drei Ecken von jeder Seite, drei seitlich auszuführende Freistöße und drei zentral zum Tor. "Wir wollen die Mannschaft mitnehmen", erklärt Beierlorzer, natürlich habe das Trainerteam auch Ideen, "aber wenn es aus der Mannschaft kommt, dann wächst die Lust, das umzusetzen, dann sind sie vielleicht ein bisschen entschlossener. Und Entschlossenheit hilft bei Standards, das ist meine Erfahrung", so der Trainer. Er verlangt dabei "Präzision und hundertprozentige Überzeugung, dass sie aus diesen Situationen ein Tor machen wollen".

Weil er weiß: "Das kann uns schon helfen in der Liga. Auch wenn ich sicher bin, dass wir uns auch so viele Chancen erarbeiten werden."