"Vollblutstürmer" Redan " hat einen unheimlich guten Abschluss"

Für einen Neuzugang kann es im Prinzip nicht besser laufen. Speziell, wenn er Stürmer ist, gerade mal 18 Jahre alt und neu in ein anderes Land kommt. Für Daishawn Redan ist es sehr gut gelaufen bei seinem ersten Einsatz für Hertha BSC.

Aus dem Trainingslager in Stegersbach (Österreich) berichtet Andreas Hunzinger

Der vor gut einer Woche für eine Sockelablöse von 2,5 Millionen Euro vom FC Chelsea verpflichtete Stürmer stand am Donnerstagabend bei seinem Debüt im Dress der Berliner gegen Fenerbahce Istanbul gerade mal zwölf Minuten auf dem Platz, da gelang ihm schon sein erstes Tor: das 1:0 zum späteren 2:1-Erfolg von Hertha.

Tags darauf sitzt der Teenager im Mannschafts-Hotel der Berliner in Stegersbach in einer Medienrunde und spricht über seine erste Woche bei Hertha. Und natürlich auch über sein erfolgreiches Debüt. Seinen Treffer will er nicht zu hochhängen. "Es war ein Testspiel", sagt er mit leiser Stimme, "es war mehr für die Fitness". Dennoch verhehlt der niederländische U-19-Nationalspieler nicht, dass sein erstes Tor für ihn durchaus bedeutsam war. "Tore sind immer wichtig. Ein Stürmer braucht Tore." Ins gleiche Horn stößt auch sein direkter Vorgesetzter. Hertha-Coach Ante Covic will das Tor seiner Nummer 33 zwar ebenfalls "nicht überbewerten, aber es vereinfacht einiges. Das Ansehen in der Mannschaft, das Ankommen in der Mannschaft." Covic und seine Mitstreiter sind darum bemüht, den Youngster nicht mit Erwartungen zu überfrachten. "Jetzt ist es unsere große Pflicht, den Jungen sorgsam im Männerfußball ankommen zu lassen, ohne ihn zu überpacen", sagt der Trainer.

Covic: "Seine Bewegungsabläufe zeigen, dass er ein Vollblutstürmer ist"

Redan soll behutsam aufgebaut werden, soll, wenn er bei den Profis nicht zum Zug kommt, über die U 23 von Hertha an die Bundesliga herangeführt werden. Von den Qualitäten des 1,76 Meter großen und 74 Kilo schweren Angreifers sind die Verantwortlichen überzeugt. "Seine Bewegungsabläufe zeigen, dass er ein Vollblutstürmer ist", sagt Covic, "er hat einen unheimlich guten Abschluss, braucht wenig Zeit und Raum, um Abschlüsse zu tätigen." Auch Redan selbst sieht neben Schnelligkeit und Technik seine Primärtugend darin, "dass ich Tore machen kann". Seinen neuen Arbeitgeber betrachtet er als eine "gute Wahl", um auch für sich den nächsten Schritt zu machen. Denn bei Chelsea kam er nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam nach London 2017 in der U 18, U 19 und in der U 23 zum Einsatz. Seine Treffsicherheit zeigte er auch schon dort: In 63 Partien für die Nachwuchsteams der "Blues" erzielte Redan 32 Tore, zudem für die U-Teams der Niederlande in 51 Spielen 42 Treffer. Die Rolle als zentraler Angreifer erachtet er als seine Lieblingsposition, "aber ich habe auch schon hinter dem zentralen Angreifer und auf dem linken Flügel gespielt."

Für die Position auf dem linken Flügel gehört Javairo Dilrosun bei Hertha zu den ersten Anwärtern. Für Redan ist der 21 Jahre alte Linksfuß, der im Sommer 2018 zu Hertha, kam, ein wichtiger Anker, wie er versichert. "Ich kenne Javairo aus der Ajax-Jugend", sagt Redan, und in der Anfangszeit soll Dilrosun für ihn Dolmetscher und Integrationshelfer sein. Auch wenn der Wechsel von London nach Berlin für Redan (Vertrag bis 2024) eigenen Angaben zufolge deutlich unproblematischer ist, als der Wechsel von Amsterdam nach London 2017, als er erstmals sein Zuhause verließ. "Als ich von Ajax nach England gegangen bin, war das ein großer Schritt", bekennt er.

"Schritt für Schritt" (Redan) will der Stürmer, der den ehemaligen Ajax- und Barca-Star Patrick Kluivert sein Vorbild nennt, auch sein Ziel Bundesliga angehen. Darin ist er sich mit seinem neuen Trainer einig. Dabei will er Augen und Ohren offenhalten und gerade von den Routiniers im Hertha-Angriff, Vedad Ibisevic und Salomon Kalou, lernen. Aber Redan sagt auch: "Ich möchte Minuten machen und Tore schießen." Und zwar möglichst im Bundesliga-Team. Der Anfang gegen Fenerbahce Istanbul war zumindest nicht schlecht.