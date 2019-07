FCM: Bomheuer fehlt weiterhin, Roczen ist eine Option

Vor dem ersten Auswärtsspiel des 1. FC Magdeburg beim FSV Zwickau am Sonntag (LIVE! ab 14 Uhr bei kicker.de) lichtet sich das Lazarett des Absteigers allmählich, nachdem Rekonvaleszent Anthony Roczen nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Hinter der Verletzung von Dustin Bomheuer steht allerdings weiterhin ein Fragezeichen.

Roczen sei sogar schon so weit, dass er am Sonntag eine Option für den Kader werden könnte. "Wir brauchen eine Bank, mit der wir auf alles reagieren können. In Zwickau werden viele große, starke Spieler benötigt", so der Magdeburger Trainer Stefan Krämer über den Stürmer.

Ganz anders sieht es allerdings bei Dustin Bomheuer aus: Der Innenverteidiger hatte sich am Knie verletzt, eine weitere Untersuchung, die eine finale Diagnose liefern soll, ist allerdings erst in rund drei Wochen möglich. Drei weitere Wochen, in denen der ablösefreie Neuzugang vom MSV Duisburg schmerzlich fehlen wird.

Mittelfeldspieler Björn Rother fehlt nach seiner roten Karte bei der 2:4-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig gesperrt, Brian Koglin dagegen erhielt auf der Spieltagspressekonferenz eine Einsatzgarantie von Krämer. Der Neuzugang vom FC St. Pauli fehlte am ersten Spieltag wegen einer noch ausstehenden Gelb-Rot-Sperre aus der vergangenen Saison. Auch Co-Trainer Silvio Bankert wird nach seiner vermeintlichen Tätlichkeit beim Braunschweig-Spiel nicht auf der Trainerbank Platz nehmen dürfen. Ihm ist es nicht gestattet, den Innenraum, den Kabinentrakt und den Spielertunnel zu betreten.

Kramer: "Müssen alles in die Waagschale werfen"

Beim FSV Zwickau möchten die Magdeburger nach der deutlichen Niederlage gegen Braunschweig einiges wieder gut machen. Während der Woche habe man das Verhalten nach schnellen Ballverlusten besonders geübt, um die Konteranfälligkeit zu minimieren. Kramer sei "zufrieden mit der Woche", warnt aber dennoch vor den Stärken der Zwickauer: "Zwickau ist ein heißes Pflaster, da muss man alles in die Waagschale werfen", so Krämer. Geleitet wird das Spiel von Robert Kempter, der bereits am Freitag in Saarbrücken pfeift.