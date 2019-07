Bender hat "größten Respekt" vor "absolutem Geschenk" namens Havertz

Auch in diesem Sommer fließen irre Summen, um die Mannschaften bestmöglich zu verstärken. Bayer Leverkusens Kapitän Lars Bender nahm das zum Anlass, um über seine Probleme mit dem Geschäft Fußball und den eigenen "100-Millionen-Mann" Kai Havertz zu sprechen.

Leistungsträger, Kapitän und Identifikationsfigur - seit Lars Bender 2009 vom TSV 1860 München zu Bayer 04 Leverkusen kam, hat sich der 30-Jährige zu einer festen Größe im Kader der Werkself entwickelt. Für etwas mehr als zwei Millionen Euro Ablöse stieß Bender damals zum Bundesligisten. Für heutige Verhältnisse ein Schnäppchen - damals war "alles, was zu der Zeit über einer Million Euro Ablöse lag, schon beeindruckend", erinnert sich Bender.

Sein Transfer aus Bayern zog sich einst sogar noch in die Länge. "Da ging es um 100.000 oder 200.000 Euro. Heute würde man da doch gar nicht mehr groß nachdenken", meint Bender, der für die aktuellen finanziellen Entwicklungen im Fußball wenig übrig hat. "Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht an allen Dingen in diesem Geschäft Freude habe. Aber", fügt Leverkusens Nummer 8 an, "ich liebe halt dieses Spiel und mich mit den Besten zu messen." Vieles sei in der Fußball-Branche aus dem Gleichgewicht geraten, erkennt Bender: "Man sieht es ja am Beispiel Barcelona, die Neymar aus Paris zurückholen wollen und dafür Dembelé und Coutinho dorthin abgeben sollen. Da werden Pakete mit sensationellen Fußballern geschnürt. So nach dem Motto: Wir traden jetzt mal ein bisschen." In diesem Sommer leistete sich Bayer 04 Mittelfeldspieler Kerem Demirbay für rund 32 Millionen Euro Ablöse. Für die Werkself Rekord, für Europa ein Schnäppchen.

Ich hatte noch nie einen 17-Jährigen gesehen, der schon so weit war, wie Kai. Lars Bender

"Bei Bale und Cristiano Ronaldo hat man gesagt: Die Beträge über 100 Millionen sind Ausnahmen. Aber mittlerweile sind solche Ablösen zwischen den absoluten Spitzenklubs fast normal geworden", fügt Bender an. Doch mittlerweile befindet sich auch in Leverkusens Reihen mit Kai Havertz ein Spieler, für den bereits Summen im dreistelligen Millionenbereich ausgerufen wurden. "Es ist ein absolutes Geschenk, so einen Spieler in seinen Reihen zu haben", sagt Bender über den 20-Jährigen. Bender meinte bereits zu Beginn von Havertz' Profi-Karriere, "dass ich noch nie einen 17-Jährigen gesehen habe, der schon so weit war, wie Kai".

Was das aus dem Gleichgewicht geratene Geschäft also mit einem 20-Jährigen wie Havertz macht? "Er ist vom Kopf her ein sehr guter Junge. Er hat ein sehr stabiles privates und familiäres Umfeld und kann die Dinge selber sehr gut einschätzen. Ich weiß nicht, wie ich das in dem Alter hingekriegt hätte, wenn ich mich solchen Fragen hätte stellen müssen", meint Bender. "Größten Respekt davor."