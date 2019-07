Fortuna: Trainingslager beendet, Suttner im Anflug

Mit knackigen Tempoläufen über insgesamt knapp acht Kilometer schlossen die Profis von Fortuna Düsseldorf das Trainingslager in Österreich ab. Die Fortunen fühlen sich gut präpariert für die anstehende Bundesliga-Saison, erst recht nach dem starken Debüt des neuen Keepers Zack Steffen beim 1:0 gegen Rayo Vallecano und der Verpflichtung von Mittelfeldmann Lewis Baker. Sorgen bereitet allein ein fest eingeplanter Stürmer.

Aus Fortuna Düsseldorfs Trainingslager in Maria Alm berichtet Oliver Bitter

Drei freie Tage gewährt Trainer Friedhelm Funkel seinen Spielern im Anschluss an das Trainingslager, am Dienstag trifft sich der Kader wieder in Düsseldorf zum Endspurt der Saisonvorbereitung. Ab dann kann sich endlich auch der vom FC Chelsea mit Kaufoption ausgeliehene Lewis Baker mit seinen neuen Teamkollegen einspielen. Es wird erwartet, dass der 24-jährige im zentralen Mittelfeld anstelle des Verletzten Kevin Stöger die Fäden ziehen wird.

Suttner-Transfer bahnt sich

Der Mittelfeldspieler aus der Jugendakademie des FC Chelsea ist der vorerst letzte Neuzugang der Düsseldorfer, die aber noch einen Linksverteidiger und einen Innenverteidiger suchen. In Kürze, so wird erwartet, werden die Fortunen den Transfer von Markus Suttner vermelden, der schon in der Rückrunde von Brighton & Hove ausgeliehen war und so sehr überzeugt hatte, dass Fortunas Verantwortliche sicher sind, dass der Linksverteidiger der Fortuna auch weiterhin helfen wird.

Kownacki fehlt verletzt

Größtes Problem aktuell: Die erneute Verletzung von David Kownacki, der zuletzt noch bei der U-21-EM in Italien für Polen gespielt hatte, im Trainingslager aber wegen eines Faserrisses keine einzige Einheit mit der Mannschaft absolvieren konnte.

Das Top-Talent, mühevoll von Sampdoria Genua losgeeist, ist im Angriffszentrum eigentlich fest eingeplant, wird aber beim Saisonstart gewiss noch nicht in Topform auf dem Platz stehen. Schließlich verpasste Kownacki wegen einer Verletzung wichtige Vorbereitungseinheiten und muss nun erst wieder langsam aufgebaut werden.