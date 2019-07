Radsport-Frankreich trauert: Sieg-Anwärter Pinot gibt auf

Er machte in den Pyrenäen den stärksten Eindruck der Spitzenfahrer und galt als Sieganwärter in Paris: Thibaut Pinot sorgte neben Julian Alaphilippe für Titelträume bei den Franzosen. Am Freitag platzten diese aber jäh: Pinot musste bereits in der Frühphase des Rennens vom Rad steigen.

Was war geschehen? Am zweiten Anstieg des Tages ließ sich Pinot aus dem Feld herausfallen und begab sich zum offiziellen Arzt-Auto der Tour. Am linken Bein wurde der Franzose behandelt, der Mediziner bandagierte den linken Oberschenkel.

Eine Verbesserung des Zustands von Pinot trat dadurch nicht ein. Sichtlich unter Schmerzen setzte Pinot das Rennen zunächst zwar fort, allerdings hatte er keine Helfer mehr an seiner Seite. Wenig später suchte er die Nähe zum Team-Auto, das Drama nahm seinen Lauf. Minuten später stieg der 29-Jährige unter Tränen vom Rad. Nach ersten offiziellen Angaben des FDJ-Groupama-Teams hat sich Pinot eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Bereits in der Endphase der 18. Etappe habe er Schmerzen verspürt und konnte am Donnerstagabend im Teamhotel kaum laufen. Pinot wird sich nun zu weiterführenden Untersuchungen in eine Klinik begeben.

Damit hat Radsport-Frankreich eine Hoffnung weniger und auch die Tour verliert eine ihrer großen Attraktionen. Pinot ging als einer der Favoriten auf den tour-Sieg in Brüssel an den Start, doch auf der 10. Etappe nach Albi passte sein FDJ-Team be einer Windkante nicht auf, Pinot kassierte Rückstand. In den Pyrenäen war Pinot aber der Stärkste. Er gewann die Etappe hinauf zum legendären Col du Tourmalet und wurde Zweiter nach Foix Prat d'Albis. In der Gesamtwertung rückte er dadurch wieder auf Rang fünf vor, für das Dach der Tour am Freitag auf den Col d'Iseran wurde mit einer Attacke von ihm gerechnet.

Einmal mehr wird Pinot also nicht Paris erreichen. Bei seinen sieben Tour-Teilnahmen musste der sympathische Profi bereits viermal vorzeitig aufgeben. Sein größter Erfolg war Rang drei im Jahr 2014, im Jahr 2015 gewann er die Etappe hinauf nach Alpe d'Huez.