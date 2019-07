Schwabl sieht Haching "auf dem richtigen Weg"

Die SpVgg Unterhaching erwartet am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker.de) die Würzburger Kickers zum ersten Heimspiel in der neuen Saison. Zuvor richteten sich die Blicke bei den Oberbayern aber auf Vorgänge abseits des Sportlichen.

Denn am Freitagmittag endete die Zeichnungsfrist für die Hachinger Aktie. Präsident und GmbH-Geschäftsführer Manfred Schwabl bewertete die zurückliegende Emissionsphase positiv. "Ich bin sehr zufrieden. Es ist zu beobachten, dass es enorm viele Zeichner werden, aber von den Beträgen überwiegend kleinteilig. Das zeigt uns, dass sich viele mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wir auf dem richtigen Weg sind", sagte der Ex-Profi Mitte der Woche. Mit dem eingenommenen Geld will der Klub unter anderem seine Infrastruktur modernisieren und erneuern.

Während die Weichen abseits des Sportlichen gestellt werden, will die SpVgg auch auf dem Rasen für eine erfolgreiche Zukunft kämpfen. Nach dem 1:1 zum Auftakt beim 1. FC Kaiserslautern kommen die Würzburger Kickers in die Münchner Vorstadt. Das Remis beim FCK wertete Trainer Claus Schromm durchaus positiv: "Damit wollen und müssen wir zufrieden sein." Der Coach erinnerte an das letzte Hachinger Gastspiel auf dem Betzenberg. Damals, am 36. Spieltag der Vorsaison, hatte die SpVgg eine 0:4-Klatsche kassiert und tief im Abstiegskampf gesteckt: "Es brannte bei uns mit Blick auf die Tabelle."

Gegen Würzburg soll vor allem auf die positiven Ansätze aufgebaut werden. "Mutig und überzeugt" wollte Schromm sein Team nach der Führung des FCK sehen - und das Team folgte der Aufforderung des Trainers. Nach einigen guten Chancen traf Lucas Hufnagel kurz nach der Pause zum verdienten Ausgleich.