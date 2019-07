Mockenhaupt: "Heiß" trotz Hitzewelle

Nach zehn Jahren betritt der SV Wehen Wiesbaden wieder die Bühne der 2. Bundesliga - um es beim Auftakt aber doch mit einem alten Bekannten zu tun zu haben: Denn am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) erwarten die Hessen Mitaufsteiger Karlsruhe. Voller Vorfreude, wie Sascha Mockenhaupt auf der Pressekonferenz am Freitag, bei der er gemeinsam mit Coach Rüdiger Rehm auf dem Podium saß, wissen lässt.

Beim Duell mit dem KSC kann Rehm auf ein Quartett nicht zurückgreifen: "Mit Jules Schwadorf und Patrick Schönfeld haben wir die bekannten Ausfälle. Hinzu kommen Marc Wachs und Arthur Lyska. Alle anderen stehen zur Verfügung." Wie auch Keeper Lukas Watkowiak, der mit hoher Wahrscheinlichkeit das Tor hüten werde.

Rehm weiß, was sein Team erwartet. "Wir kennen den KSC aus den letzten Jahren sehr gut. Sie haben zwei Jahre lang hervorragende Arbeit gemacht und werden jetzt nicht alles auf den Kopf stellen. Karlsruhe hat sich auf allen Positionen nochmal verstärkt." Nicht nur der Gegner, natürlich auch die hohen Temperaturen waren Thema in der Vorbereitung unter der Woche. Rehm: "Es war nicht ganz so schlimm, dass es so heiß war, da wir mit der Intensität vor dem Spiel wieder runtergefahren sind."

Apropos Hitze - topmotiviert sind alle Spieler gleichwohl, wie Mockenhaupts Aussage dokumentiert: "Wir sind alle total heiß auf den Start, wir brennen darauf, dass es losgeht. Dafür haben wir in der Vorbereitung hart gearbeitet."

Vielleicht gelingt es ja, die harte Arbeit im Training auf dem Platz in einen Sieg umzumünzen. Gute Erinnerungen an Karlsruhe hat Wehen Wiesbaden in der jüngsten Vergangenheit jedenfalls: In der vergangenen Saison gelangen zwei Siege (5:2 im Wildpark, 2:0 zu Hause).