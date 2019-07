Wie Schreuder Tadic-Momente fördern will

Ein beherzter Antritt, eine Pirouette, die Reals Casemiro ins Karussell schickt, und ein perfekt getimter Pass auf David Neres - diese Aktion beim Amsterdamer Champions-League-4:1 im Bernabeu hat Dusan Tadic wahrscheinlich unsterblich gemacht. Alfred Schreuder will genau solche Kreativitätsexplosionen auch bei der TSG Hoffenheim fördern - indem er nichts tut.

Denn für den Trainer der TSG Hoffenheim ist klar: "Kreativität darf man nie vorgeben." Der Niederländer, Tadics Co-Trainer bei Ajax und Chef bei Twente Enschede, befürwortet Disziplin auf dem Platz. Doch im letzten Drittel "haben meine Spieler viele Freiheiten". Worauf es ihm ankommt: "Der große Rahmen muss stimmen, den können wir vorgeben." Also die Grundordnung, Prinzipien und die Art und Weise, wie der Ballvortrag in die gegnerische Hälfte idealerweise laufen soll. Dann entscheidet individuelle Klasse.

"Was Tadic in Madrid gemacht hat, haben wir als Trainer nicht vorgegeben", kommentiert Schreuder den Geniestreich des 30-Jährigen. "Ich kann nicht zu Andrej, Belfodil oder Grifo sagen: Jetzt musst du das oder das machen, wenn der Ball 20 Meter vor dem Tor ist. Das müssen sie selbst entscheiden." Weil diese Ideen aus der Intuition herauskommen, und weil "du im letzten Drittel nichts bewusst machen kannst, weil du die Zeit nicht hast", referiert der 46-Jährige, der Entscheider in seinen Reihen haben will.

Ohnehin ist das ein Thema im Fußball, gerade in der Ausbildung. Zu viel, kritisiert mancher, werde vorgegeben, zu wenig der Kreativität überlassen. Norbert Elgert etwa, Chef-Ausbilder bei Schalke, etwa bemängelte einmal im kicker-Interview, dass bei Schülerspielen ständig reingerufen werde: "Gib ab, fummel nicht so viel." Daher seien die Dribbler ausgestorben. Schreuder schlägt in die gleiche Kerbe: "Die Jungen müssen das Gefühl haben, dass sie Fehler machen dürfen." Damit letztlich die magischen Tadic-Momente entstehen können.