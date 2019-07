Mit zwei Sätzen: Barcelona und Sportdirektor Segura trennen sich

Der FC Barcelona hat am Freitagmittag offiziell bekanntgegeben, dass Josep Segura (58) künftig nicht mehr als Sportdirektor der Katalanen fungieren wird.

Es war am Freitag keine große Überraschung mehr, als der FC Barcelona die Trennung von Segura bekannt gab. Jüngst war dem 58-Jährigen mitgeteilt worden, dass ihm die Führung der weltweit renommierten Nachwuchsschule "La Masia" entzogen wird. Daraufhin kündigte er seinen Rücktritt an. Mit der Installation von Patrick Kluivert als neuer "La Masia"-Chef war die offizielle Bekanntgabe der Trennung von Segura nur noch eine Frage der Zeit.

Den Posten hatte Segura seit 2017 inne, war aber längst nicht immer unumstritten. Von Beginn an wollte er den Ton angeben und soll sich dabei nicht allzu sehr für andere Meinungen interessiert haben. Mit dieser Einstellung hatte er sich besonders innerhalb der Mannschaft nicht viele Freunde gemacht. Lionel Messi und seine Kollegen waren es gewohnt, Konflikte intern zu klären und diese nicht nach außen zu tragen.

Als Segura dann aber im Sommer 2017 Gerard Piqué für die Niederlage in der Supercopa gegen Real Madrid verantwortlich machte, ging ihn der sonst so stille Abräumer Sergio Busquets öffentlich an. Zu einem späteren Zeitpunkt rüffelte Segura auch Arturo Vidal, was erneut für Unmut in der Kabine gesorgt haben soll. Auch zwischen Trainer Ernesto Valverde und dem Sportdirektor soll es immer wieder Spannungen gegeben haben.

Am Freitag machte Barcelona die Trennung nun offiziell - mit zwei kurzen Sätzen. Beide Parteien seien über die Vertragsauflösung einig. Außerdem wünsche der Verein Segura viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Seguras Posten soll übereinstimmenden spanischen Medienberichten zufolge Ex-Profi Eric Abidal übernehmen. Der Franzose war zuletzt bereits als Technischer Sekretär unter Segura tätig.