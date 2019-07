Härtel macht den Haken hinter 3:3 gegen Viktoria: "Jetzt kommt Halle"

3:0 führte Hansa Rostock am vergangenen Samstag bereits nach 19 Minuten im Spiel gegen den Aufsteiger Viktoria Köln, dennoch stand am Ende ein 3:3-Remis. FCH-Trainer Jens Härtel sprach in der Pressekonferenz vor dem 2. Spieltag, an dem sein Team beim Halleschen FC (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker.de) gastiert, rückblickend über die Gründe für die Kölner Aufholjagd, die Personalien und den kommenden Gegner.

Bei drei Gegentoren in 35 Minuten stellt man zwar stets zunächst den Defensivverbund infrage, Härtel kritisierte jedoch die ganze Mannschaft, die es "nicht mehr so konsequent gemacht" hat und "fahrlässig, kopflos und auf gut Deutsch dumm" war. Zu oft konnte sich die Viktoria aus Rostocker Überzahlsituationen befreien und in Räume vordringen, in denen aus Sicht der Hanseaten eine Unterzahl vorherrschte. Härtel forderte indes von den Spielern, sich selbst zu hinterfragen, gewährte aber auch Einblick in die Stimmungslage seiner Akteure während der Aufarbeitung des Spiels: "Da müssen sich alle an die eigene Nase fassen und das haben sie getan. Man hat in den Gesprächen gemerkt, dass das länger rumgespukt hat. Jetzt müssen wir aber den Haken dranmachen. Jetzt kommt Halle, da erwartet uns ein ganz anderes Spiel gegen eine ganz andere Mannschaft."

Nicht die gleiche Intensität wie bei "zehn Grad und Nieselregen"

Leichter dürfte es jedoch nicht werden: Härtel sieht im kommenden Gegner einen Aufstiegsfavoriten und rechnet damit, "dass sie am Ende ganz oben stehen können". Um zumindest im direkten Aufeinandertreffen den Saalestädtern einen Strich durch die Rechnung machen zu können, muss der 50-Jährige seinen Matchplan aufgrund der Hitze anpassen. Die prognostizierten Temperaturen am Samstagnachmittag in Halle beschäftigen den Trainer jedoch nicht erst hinsichtlich seiner Taktik, sondern bereits in der Vorbereitung: "Da stellt sich die Frage: Gewöhnen wir uns daran und trainieren zur gleichen Zeit oder gehen wir der Hitze aus dem Weg und versuchen dann unter kühlen Temperaturen am Morgen oder am Abend zu trainieren?"

Der Fußballlehrer entschied sich für eine Einheit am Donnerstag um 14 Uhr, um "ein Gefühl zu bekommen, wie sich das anfühlt um diese Uhrzeit, wenn die Sonne hoch steht". Dennoch räumt er ein, dass man Phasen brauche, in denen man sich etwas erholen könne, denn "man kann bei diesen Temperaturen natürlich nicht so intensiv spielen wie bei zehn Grad und Nieselregen".

Neidhart "definitiv keine Option"

Bei der Hitzeschlacht muss Härtel weiterhin auf zwei Spieler verzichten, die zwar beide wieder trainieren, aber für Pflichtspiele noch keine sinnvollen Alternativen wären. Während Nico Neidhart, dem "man anmerkt, dass er ein paar Wochen raus" war, "definitiv keine Option für Halle sein wird", ist John Verhoek wenigstens "schon so weit, dass er spielen könnte". Aufgrund der bevorstehenden englischen Woche ist für Härtel jedoch den Sinn eines Einsatzes des niederländischen Stürmers fraglich.