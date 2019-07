Lotte verpflichtet Jagupov, Demaj fehlt verletzt

Die Sportfreunde Lotte vor dem Auftakt gegen TuS Haltern am See die Verpflichtung von Mittelstürmer Jegor Jagupov bekanntgegeben. Der 23-Jährige stand zuletzt bei der BSG Wismut Gera unter Vertrag. Dahingegen fällt ein anderer Perspektivspieler lange aus.

In der vergangenen Saison erzielte der 1,88 Meter große Jagupov beachtliche 21 Tore in 25 Partien in der Oberliga Nordost. "Ich freue mich riesig auf die Regionalliga West und möchte meinen Teil zum Erfolg beitragen", äußerte sich der Deutsch-Russe auf der Vereinswebsite. Sein Kontrakt ist bis zum Ende der Saison gültig. Der wuchtige Stürmer wird in Zukunft mit der 21 auflaufen.

Allerdings gibt es auch schlechte Nachrichten aus dem Lager der Sportfreunde: Leon Demaj zog sich im Testspiel gegen die Reserve von Werder Bremen einen Innenbandriss im linken Knie zu. Der 21-jährige Offensivmann wird sechs bis acht Wochen ausfallen.

Entschieden: Al-Hazaimeh und Rahn werden Kapitäne

Eine weitere Personalmeldung gibt es bei Lotte auch hinsichtlich der Kapitäne. Trainer Ismail Atalan und sein Stab haben die beiden Innenverteidiger Jeron Al-Hazaimeh und Matthias Rahn zu den neuen Kapitänen ernannt. "Beide kennen den Verein und das Umfeld und sind auf und neben dem Platz zwei echte Persönlichkeiten. Jeron und Matze haben enorme Qualität und können mit ihrer großen Erfahrung unser Team führen", lobt der Coach der Sportfreunde. Zusammen kommen die beiden auf 244 Pflichtspiele im Lotte-Trikot, 107 gehen dabei auf das Konto von Al-Hazaimeh und 137 auf das von Matthias Rahn.