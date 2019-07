Baumann: "Diese Aggressivität hat uns gefehlt"

52 Gegentore - das kann keinem Torhüter gefallen. Folglich ist Oliver Baumann nicht einverstanden mit der Defensivarbeit der vergangenen Saison bei der TSG Hoffenheim. Die langen Ausfälle zweier Akteure im Vorjahr waren aus seiner Sicht zumindest ein Aspekt für die Probleme beim Toreverhindern.

Hoffenheims Keeper Oliver Baumann will die Gegentorflut in der vergangenen Saison nicht allein am Fehlen zweier Verteidiger festmachen. imago images

Aus Hoffenheims Trainingslager in Windischgarsten berichtet Benni Hofmann

Wer an das Hoffenheim der jüngeren Vergangenheit denkt, denkt automatisch an ansehnlichen Fußball. Aber auch an eine gewisse Ineffizienz und Gegentore, die so zwingend nicht hätten fallen müssen. Woran man kaum denkt: Härte an der Grenze des Erlaubten.

Was auch mit dem langen, verletzungsbedingten Fernbleiben von Benni Hübner und Dennis Geiger zu tun hat. "Beide haben uns gefehlt mit ihrer Aggressivität", vermisste Baumann eine gewisse Galligkeit 2018/19. Der 29-Jährige konkretisiert: "Hübi hat gefehlt mit seiner Haltung auf dem Platz. Und Dennis Geiger hackt auch mal einem auf dem Fuß herum", umschreibt Baumann schmunzelnd.

Tatsächlich verfügt der 21-Jährige, der 2018/19 nur fünf Partien bei den Profis absolvieren konnte, neben seinen strategischen Fähigkeiten über das Charakteristikum, einen Gegner entnerven zu können. Gegen den 1,72-Meter-Mann kann es trotz lediglich 65 Kilogramm weh tun; gegen Hübner, der bei vollständiger Fitness zielgenaue Grätschen im Vollsprint mit seiner linken Klinge ansetzen kann, sowieso bei 1,93 Metern und 86 Kilo. Den langen Ausfall des Innenverteidigers, der nur in elf Pflichtspielen zur Verfügung stand, für die vielen Gegentreffer verantwortlich zu machen, kommt für Baumann jedoch nicht in Frage: "Das wäre zu einfach."