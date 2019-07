Karlsruhe bindet Aufstiegstrainer Schwartz bis 2021

Der Karlsruher SC hat kurz vor dem Zweitliga-Start ein Zeichen gesetzt und den Vertrag mit Aufstiegstrainer Alois Schwartz (52) und dessen Assistent Dimitrious Moutas vorzeitig bis 30. Juni 2021 verlängert.

Im August 2017 hatte Schwartz die Badener übernommen, seitdem stand er in 77 Spielen an der Seitenlinie und kann einen beachtlichen Punkteschnitt von 1,92 Zählern vorweisen. Damit ist er aktuell auf dem Papier der erfolgreichste KSC-Trainer der Vereinsgeschichte. In seiner ersten Saison 2017/18 schnupperte Schwartz am direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga, doch in der Relegation scheiterte seine Mannschaft an Erzgebirge Aue. Schon im Jahr darauf wurde die Mission Aufstieg von Schwartz allerdings erfüllt: Mit 71 Zählern landete Karlsruhe auf Rang zwei und geht nun wieder im Unterhaus an den Start. Zum Auftakt wartet am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) das Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden.

KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer erklärte am Freitag, die Verlängerung sei die logische Konsequenz aus dem bisherigen Erfolg. "Er ist mittlerweile hier angekommen", sagte er außerdem über den KSC-Coach. Auch Schwartz betonte, dass keine große Überredungsarbeit nötig gewesen sei. "Ich arbeite sehr, sehr gerne hier. Die Arbeit in diesem Umfeld macht viel Spaß."

Die Vorfreude auf die neue Spielzeit war Schwartz am Freitag anzumerken. "Wir hatten eine gute Vorbereitung, haben in den Tests starke Leistungen gezeigt. Deshalb gehen wir sehr positiv gestimmt in die Saison", so der 52-Jährige.