Gelbsperren auch für Trainer? DFB vertagt Entscheidung

Die neuen Fußballregeln sehen ab der Saison 2019/20 bekanntlich auch Gelbe und Rote Karten für Trainer und Teamoffizielle vor. Doch ob es auch zu einer Gelbsperre der Trainer kommen wird, ist noch nicht beschlossen. Unter den Trainern trifft dieses Szenario ohnehin auf wenig Begeisterung.

Zur neuen Saison können Betreuer und Coaches am Spielfeldrand bei einem Fehlverhalten nach einem Beschluss des International Football Association Board (IFAB) mit Verwarnungen und Roten Karten bestraft werden. Während auf Feldverweise Sperren folgen müssen (mindestens ein Spiel), sind weitere Sanktionen wie Gelbsperren den nationalen Verbänden vorbehalten.

Doch das DFB-Präsidium hat dazu auf seiner Sitzung am Freitag in Frankfurt/Main anders als erwartet noch keine Entscheidung getroffen. Dass Trainer nach drei Gelben Karten gesperrt werden, ist also noch nicht beschlossen. Darüber müsse "in Ausschüssen noch beraten werden", erklärte Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident. "Das sind Fragen, die die jeweiligen Ligen und die regulierenden Ausschüsse zu entscheiden haben", so Koch weiter. "Die FIFA macht keine zwingende Vorgabe in Bezug auf Gelbe Karten. Sehr wohl aber in Bezug auf Rote Karten."

Dort gäbe es "keinen Handlungsspielraum". Die neue Regelung bei Verwarnungen wird erst von der DFL-Generalversammlung am 21. August in Berlin diskutiert. Für Ligen unterhalb von Bundesliga und 2. Bundesliga will der DFB bei seinem Bundestag am 27. September eine Regelung verabschieden.

Gelbe Karten für die Trainer soll es unter anderem beim Verlassen der Coaching-Zone geben, bei Protesten und respektlosen Gesten, dem Werfen von Trinkflaschen oder auch der Verzögerung des Spiels. "Bei einem Vergehen, bei dem der Täter nicht eruiert werden kann, wird die Disziplinarmaßnahme gegen den höchstrangigen Trainer in der technischen Zone ausgesprochen", heißt es zudem in den Regeln (die Regel für Teamoffizielle im Wortlaut).

Funkel spricht vom "größten Schwachsinn aller Zeiten"

Bei den Trainern stößt das Szenario einer Sperre auf wenig Begeisterung. Florian Kohfeldt hatte vor dem Abflug ins Trainingslager von Werder Bremen am Chiemsee der "Bild" gesagt: "Ich halte das für grenzwertig. Es wird das Verhältnis von Trainern zu Schiedsrichtern noch mehr belasten." Noch deutlicher formulierte es Fortuna Düsseldorfs Routinier Friedhelm Funkel: "Das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten. Damit werden wir Trainer in unseren Aufgaben und bei unserer Arbeit völlig unnötig beschnitten." HSV-Coach Dieter Hecking schlug in dieselbe Kerbe: "Alles, was die Emotionen eindämmt, ist für mich eine Sache, die sollte man gleich wieder einstampfen." Viele Dinge könne er "nicht nachvollziehen. Da hat irgendeiner wieder eine Idee gehabt, und das wird dann durchgeführt. Friedhelm Funkel hat es sehr gut ausgedrückt: eigentlich Schwachsinn."

Lesen Sie dazu: Was sich zur neuen Saison ändert: Münzwurf, Mauer, Hand: Die wichtigsten Regeländerungen 2019/20