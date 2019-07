Dotchev vor Heimspiel-Auftakt: "Egal gegen wen"

Zunächst hatte es nach einer ganz bitteren Drittliga-Premiere für Viktoria Köln ausgesehen. Doch weil die Domstädter bei Hansa Rostock am vergangenen Samstag einen 0:3-Rückstand noch aufholten und am Ende einen Punkt mitnahmen, fiel das erste Ausrufezeichen umso deutlicher aus. Am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker.de) wartet auf den von Pavel Dotchev trainierten Aufsteiger das erste Heimspiel gegen den Chemnitzer FC.

Wenn am Sonntag im Sportpark Höhenberg der Ball rollt, gibt es für die Viktoria gleich zwei weitere Premieren: Erstmals bestreiten die Rheinländer ein Heimspiel in der eingleisigen 3. Liga, außerdem treffen sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte auf den Chemnitzer FC. Mit ausreichendem Selbstbewusst ist das Team nach der Feuertaufe an der Ostsee ausgestattet. Trotz Drei-Tore-Rückstand nach nur 19 Minuten schlug das Dotchev-Team beeindruckend zurück und nahm am Ende noch einen Zähler mit. "Es spricht für die Mannschaft, wenn sie so einen Rückstand aufholt", freut sich der bulgarische Coach. "Am Ende war sogar noch mehr drin."

Meine Aufgabe ist es, diese Mentalität in der Mannschaft zu entwickeln. Pavel Dotchev

Doch mit dem ersten Sieg klappte es in Rostock noch nicht, umso entschlossener wollen die Kölner ihr Heimspiel gegen den CFC angehen. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen", stellt Dotchev klar. "Genau das nehmen wir uns vor. Und meine Aufgabe ist es, diese Mentalität in der Mannschaft zu entwickeln."

Bunjaku ist gesetzt - Dej vor Rückkehr

Mit Mentalität voran ging am vergangenen Wochenende vor allem Albert Bunjaku. Der 36-Jährige schoss zwei Tore und glänzte auch noch mit ausgefallenem Flick-Flack-Jubel. "Den habe ich zuletzt vor acht Jahren ausgepackt", sagte der Schweizer, auf dem am Sonntag natürlich wieder die Hoffnungen ruhen.

Während Bunjakus Einsatz außer Frage steht, könnte Dotchev das Team an anderer Stelle verändern. Mit André Dej kann der 53-jährige Trainer-Routinier auf einen Neuzugang bauen. Der gebürtige Kölner, der von Jahn Regensburg kam, kämpft zwar noch mit den Folgen eines Nasenbeinbruchs und muss deshalb eine Maske tragen, wäre aber am Sonntag eine Option für den Kader. Fabian Holthaus, den die Viktoria von Energie Cottbus an den Rhein lotste, muss hingegen weiterhin wegen eines Muskelfaserrisses pausieren.