Neuer Angreifer gefunden: Fürth holt Nielsen aus Düsseldorf

Die SpVgg Greuther Fürth hat zwei Tage vor dem Start in die neue Zweitliga-Saison noch die erhoffte Verstärkung für die Angriffszentrale gefunden: Havard Nielsen (26) kommt von Bundesligist Fortuna Düsseldorf ins Frankenland.

Er geht mit Vorfreude an die neue Aufgabe in Fürth heran: Angreifer Havard Nielsen. imago images

Kürzlich hatte Fürths Sportgeschäftsführer Rachid Azzouzi noch betont, dass das Kleeblatt gerne in der Offensive personell nachlegen würde. Und zwei Tage vor Saisonstart wurde die SpVgg auch aktiv: Stürmer Nielsen kommt von Fortuna Düsseldorf und erhält in Fürth einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2021.

"Havard bringt bereits Erfahrungen aus über 200 Pflichtspielen mit. Er ist im Strafraum sehr präsent, kann aber auch sowohl auf dem Flügel als auch um einen Sturmpartner herum oder als zentrale Spitze eingesetzt werden", so Azzouzi in einer Fürther Pressemitteilung.

Der 14-malige norwegische Nationalspieler spielte unter anderem bereits für Salzburg, Freiburg und Eintracht Braunschweig. "Wir freuen uns darauf, Havard bei uns zu begrüßen und ihn schnellstmöglich im Team zu integrieren", erklärt Trainer Stefan Leitl die Vorgehensweise: "Er passt mit seiner Spielweise sehr gut zu unserer Spielphilosophie und hat seine Qualitäten als Torschütze und Vorlagengeber bereits unter Beweis gestellt."

Die Vorfreude bei mir ist riesig. Havard Nielsen

In Nielsens Vita stehen 20 Bundesliga- (zwei Tore), 76 Zweitliga- (zwölf Treffer) und vier DFB-Pokal-Einsätze (zwei Tore). Am Freitag trainiert Nielsen erstmals mit seinen neuen Kollegen. "Die Vorfreude bei mir ist riesig, immerhin steht der Saisonstart schon unmittelbar bevor. Ich freue mich auf das Team, das Training und auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison mit dem Kleeblatt", so der Norweger am Rande der Vertragsunterschrift. Über die Ablösemodalitäten - Nielsen hatte bei der Fortuna noch Vertrag bis 2020 - haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.