Von Brüssel bis in die Alpen: Buchmanns Ritt auf Rang vier

Teamarbeit

Auf der 2. Etappe stand das Mannschaftszeitfahren an. Bora-Hansgrohe verpasste als Zwölfter zwar den Sprung unter die Top Ten, doch der Rückstand zu den Teams mit den Klassementfahrern hielt sich absolut in Grenzen, das Team wahrte für Emanuel Buchmann so alle Chancen. picture alliance