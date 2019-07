Starkes Solo, VAR, später Kopfball: Aufregendes Remis in Bielefeld

Arminia Bielefeld und der FC St. Pauli haben sich am Montagabend zum Abschluss des 1. Spieltags mit einem 1:1 getrennt. Während die Ostwestfalen mehr vom Spiel hatten, erwiesen sich die Hamburger effektiv. Ein Debütant erzielte in der ersten Hälfte das Führungstor für den Kiezklub - das dieser allerdings nur bis zur Schlussminute verteidigte.

Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus verzichtete in seiner Startelf auf Zugänge. Kunze, Nilsson, Consbruch und Soukou nahmen zunächst auf der Ersatzbank Platz.

Auch St. Paulis Coach Jos Luhukay bot einen Tag nach seiner denkwürdigen Pressekonferenz samt Generalkritik elf Akteure auf, die bereits in der vergangenen Spielzeit das Hemd der Hamburger getragen hatten. Mit Hornschuh fand sich im defensiven Mittelfeld allerdings ein Spieler, der nach fast zweijähriger Verletzungspause sein Comeback gab, zudem debütierte Conteh, der in der Vorsaison ausschließlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga gespielt hatte.

Conteh krönt sein Debüt mit einem Tor

Der 19-Jährige war es auch, der nach gut einer halben Stunde das erste Ausrufezeichen setzte. Bielefeld hatte bis dato zwar deutlich mehr vom Spiel gehabt, gleichwohl aber kaum Lösungen gegen kompakte Gäste gefunden. Und nun ging St. Pauli also in Front: Möller Daehli trieb den Ball bei einem Konter durchs Mittelfeld und bediente Conteh, der Flügelspieler ließ Salger im Strafraum der Arminia aussteigen und schob flach ein - 0:1 (32.).

St. Pauli bot ein taktisch, läuferisch und kämpferisch sehr ansprechendes Auswärtsspiel. Die Hamburger erwiesen sich als zäher Gegner, gerieten nach dem Seitenwechsel aber schließlich doch in Verlegenheit. Bielefeld kam druckvoll aus der Kabine, doch Yabo traf per Schlenzer die Latte (48.), ehe Clauss an Himmelmann scheiterte (51.).

Dankert pfeift Elfmeter - und nimmt seinen Entschluss wieder zurück

St. Pauli brachte in der Offensive kaum noch etwas zustande und war beinahe ausschließlich damit beschäftigt, das eigene Tor zu verteidigen. Das gelang zumindest vorerst - auch, weil Schiedsrichter Bastian Dankert gut eine Viertelstunde vor Schluss eine Elfmeter-Entscheidung revidierte: Buballa hatte sich eine halbhohe Clauss-Flanke mit dem Oberschenkel selbst an den Arm gelenkt, Dankert zeigte zunächst auf den Punkt, nahm den Strafstoß nach Ansicht der Videobilder aber wieder zurück (74.).

Bielefeld war drückend überlegen - und belohnte sich schließlich doch noch: Prietl stand nach einer Clauss-Ecke erstaunlich frei und nickte aus fünf Metern zum hochverdienten 1:1 ein (90.). So reichte es für die Arminia nach 22:5 Torschüssen zumindest zu einem Punktgewinn.

Die Neuhaus-Elf ist am kommenden Freitag (18.30 Uhr) beim VfL Bochum zu Gast, wenig später (20.30 Uhr) erwartet St. Pauli die SpVgg Greuther Fürth.