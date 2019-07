Erstliga-Erfahrung für Mannheim: Christiansen kommt aus Bielefeld

Waldhof Mannheim hat kurz vor dem ersten Heimspiel in der 3. Liga am Samstag gegen Meppen (14 Uhr, LIVE! bei kicker.de) einen weiteren Neuzugang präsentiert: Die Kurpfälzer nahmen Max Christiansen unter Vertrag, der Defensivmann kommt von Arminia Bielefeld.

Christiansen erhielt bei den Quadratestädtern einen Vertrag bis Juni 2021 und soll die Defensive flexibler machen. Der 22-Jährige hat seine Stammposition im zentralen Mittelfeld, kann aber auch in der Verteidigung spielen. "Er ist ein hochtalentierter junger Spieler, der neben viel fußballerischem Potential vor allem auch ganz viel Mentalität und Erfahrung mitbringt", erklärt Mannheims Sportlicher Leiter Jochen Kientz in einer Mitteilung des Drittligisten.

Cheftrainer Bernhard Trares freut sich über einen "hochmotivierten Defensivspieler, der aufgrund seiner guten Ausbildung und seiner körperlichen Konstitution mehrere Positionen auf einem hohen Niveau abdecken kann". Einen vielseitigen Spieler wie Christiansen könne "jede Mannschaft gut gebrauchen".

Bundesliga-Einsätze in Ingolstadt

Der gebürtige Flensburger Christiansen wurde bei Holstein Kiel und Hansa Rostock ausgebildet. 2015 nahm ihn der FC Ingolstadt unter Vertrag. Nach 30 Bundesliga- und 20 Zweitliga-Spielen für die Schanzer ging er im Sommer 2018 zur Bielefelder Arminia, in deren Trikot er sieben Zweitliga-Einsätze bestritt.

In Mannheim schlägt er nun ein neues Kapitel auf und freut sich über das Engagement bei seinem "neuen Arbeitgeber mit großer Perspektive". "Ich möchte mich hier zu 100 Prozent einbringen und mit der Mannschaft in der 3. Liga eine gute und erfolgreiche Runde spielen", sagt der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler (28 Einsätze für diverse Auswahl-Mannschaften des DFB), der unter anderem an den Olympischen Spielen 2016 in Rio teilgenommen hat.