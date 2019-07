Awoudja mit Eigentor und Platzverweis - doch Stuttgart siegt

Ein turbulentes Auftaktspiel mit Eigentoren, Platzverweisen und Platzregen entschied der VfB Stuttgart gegen Hannover 96 mit 2:1 für sich und startet somit erfolgreich in die neue Saison.

Der neue VfB-Trainer Tim Walter vertraute in seinem ersten Pflichtspiel auf fünf Neuzugänge: Kobel, Kaminski, Stenzel, Karazor und Al Ghaddioui durften von Beginn an starten.

Hannovers Coach Mirko Slomka stellte bei seiner Rückkehr auf die 96-Bank hingegen nur drei Sommerzugänge auf: Zieler begann zwischen den Pfosten, außerdem agierte Franke neben Anton im Abwehrzentrum und Jung hinten rechts.

Die 46. Zweitliga-Saison ließ sich nicht viel Zeit, um spannend zu werden. Hannover, das von Slomka in einem 4-3-3-System aufs Feld geschickt wurde, hatte in Person von Prib bereits in der 2. Minute die erste gute Gelegenheit im Duell der beiden Bundesliga-Absteiger, Kobel konnte im kurzen Eck allerdings entschärfen. Vier Zeigerumdrehungen später war es wieder Prib, der mit einem Freistoß vom rechten Strafraumeck knapp am Außennetz scheiterte.

Gomez trifft gegen seinen Lieblingsgegner

Stuttgart brauchte ein wenig, um in der neuen Saison anzukommen. Nach gut 15 Minuten kam der VfB aber immer besser mit dem von Walter geforderten Kurzpass- und Ballbesitzspiel zurecht und wurde durch Al Ghaddioui erstmals gefährlich, Zieler konnte dessen Linksschuss aber abwehren (27.). Wenig später war der ehemalige Stuttgarter aber machtlos, als eine Flanke von Sosa den freistehenden Gomez am zweiten Pfosten fand (29.). Der 34-Jährige traf aus kurzer Distanz zum 1:0 - und zum insgesamt 13. Mal im 19. Duell mit den 96ern.

Der VfB nun mit deutlich mehr vom Spiel - und dem 2:0. Didavi überwand einen in dieser Situation unglücklichen Zieler mit einem Freistoß aus rund 20 Metern (36.). Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn dem für den verletzten Kaminski eingewechselten Awoudja unterlief mit seinem ersten Ballkontakt in seiner ersten Profipartie ein äußerst unglückliches Eigentor (39.).

In der Pause setzte in Stuttgart dann Platzregen ein, von normalen Bedingungen war zu Beginn des zweiten Durchgangs nicht zu sprechen. Der Unparteiische Felix Brych gab die Partie dennoch wieder frei.

Verpasste Entscheidungen - Awoudja fliegt

Den Platz- und Sichtverhältnissen entsprechend taten sich beide Mannschaften nach Wiederanpfiff zunächst schwer, die erste Gelegenheit hatte Didavi im Fallen nach 54 Minuten. Auf Seiten der Gäste sorgte der bereits verwarnte Ostrzolek für das erste "Highlight", nach einem weiteren Foul an Ascacibar musste der Linksverteidiger mit Gelb-Rot vom Feld (64.).

Von Hannover kam in der Folge nichts nach vorne, Stuttgart übernahm das Kommando. Joker Klement (71.) und Gomez (82.) hätten mit ihren Gelegenheiten die Partie entscheiden können, als Awoudja nach einer harten Entscheidung von Brych aber ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste (85.), wurde es nochmals spannend - die fahrlässige Chancenverwertung wurde aber von der Slomka-Elf nicht bestraft.

Stuttgart brachte das 2:1 über die Zeit und startete somit perfekt in die neue Zweitliga-Saison. Am kommenden Sonntag (13 Uhr) gastiert der VfB dann zum Derby beim 1. FC Heidenheim. Hannover 96 fiel nach dem Platzverweis für Ostzrolek nicht mehr viel ein und empfängt bereits am Samstag (15.30 Uhr) den Jahn aus Regensburg.