Doch noch die Wende: Zverev steht im Halbfinale

Viertelfinaltag in Hamburg: Nachdem der topgesetzte Dominic Thiem gegen Andrey Rublev ausgeschieden ist, war Lokalmatador Alexander Zverev gegen Filip Krajinovic gefordert - und zieht in drei Sätzen ins Halbfinale ein. Auch in Palermo und Gstaad hoffen DTB-Profis heute auf den Halbfinaleinzug.

In drei Sätzen ins Halbfinale: Alexander Zverev in Hamburg. imago images