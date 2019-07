Zurück im Geschäft: Sundhage übernimmt Brasilien

Für Brasilien war bei der Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich im Achtelfinale Schluss, für Trainer Oswaldo "Vadao" Alvarez folgte das Ende am vergangenen Montag. Am Donnerstag hat die Selecao mit Pia Sundhage eine namhafte Nachfolgerin vorgestellt.

Macht sich zukünftig über die brasilianische Frauen-Mannschaft Gedanken: Pia Sundhage. imago images