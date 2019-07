Geiger trifft nur die Latte, Grifo das Außennetz

In letzter Minute hätte Vincenzo Grifo den Testsieg der TSG Hoffenheim gegen Hellas Verona eintüten können. Doch der 26-Jährige verzog, so dass es am Ende 0:0 hieß. Defensiv sitzt der erste Anzug der Kraichgauer bis dato, offensiv aber ist noch Luft nach oben.

Gehörte gegen Verona zu den Hoffenheimer-Aktivposten: Vincenzo Grifo. picture-alliance