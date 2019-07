Pervan - mehr als ein Platzhalter

Der Hitze mussten sogar die Trainingsutensilien von Michael Berktold Tribut zollen. Wolfsburgs Athletiktrainer arbeitet während der Krafteinheiten bevorzugt mit Leuchtsignalen, schon am Vormittag aber streikten am Donnerstag im Glutofen von Schladming die Lichter. Rücksicht auf die Temperaturen freilich nahm das Trainerteam des VfL nur bedingt. Vor allem die Torhüter standen bei den Sprint- und Schussübungen sprichwörtlich im Brennpunkt. Pavao Pervan hatte die direkten Duelle sogar mitgezählt.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Schladming berichtet Sebastian Wolff

"200 Eins-gegen-eins-Situationen hatten wir in dieser Einheit", rechnete der Österreicher vor. Drei Keeper standen mit ihm unter Beschuss, Koen Casteels war nicht dabei, sondern arbeitete individuell im Hotel. Doch es gehört zum Job des 31-Jährigen, dass er selbst in Abwesenheit der Nummer eins immer wieder mit dem Belgier konfrontiert wird. Für ihn eine Rolle, mit der er sich mehr als nur arrangiert hat. "Koen ist für mich unter den Bundesliga-Torhüterin unter den Top 3, er könnte überall spielen."

Pervan nennt sich selbst "äußerst ehrgeizig, ich lasse zu Hause bei Spielen nicht mal meine Frau gewinnen", die Rolle als Nummer zwei hinter Casteels aber kann er akzeptieren ohne die eigenen Tugenden zu vernachlässigen: "Ich versuche ihm Druck zu machen, damit auch er davon profitiert, wir pushen uns, aber ich weiß, dass es wahnsinnig schwer ist, Koen zu überflügeln. Immer, wenn ich mal denke, ich bin ihm einen Schritt näher gekommen, zeigt er im Training Dinge, die bei ihm so leicht aussehen. Sein Standing außerhalb Wolfsburgs müsste eigentlich noch höher sein."

Durch Casteels' Muskelverletzung gehörte Pervan in den letzten sechs Partien der abgelaufenen Saison der Platz im Tor und im Rampenlicht, und er wies nach, dass er zu mehr als einem Platzhalter taugt. "Mir hat das wahnsinnig gutgetan", sagt er. Und sie haben Lust auf mehr gemacht. "Natürlich will ich am liebsten spielen." Im Moment darf er es.

Casteels hat während der Trainingslagertage in Schladming noch nicht mit dem Team trainiert, auch der letzte Test in Österreich, am Samstag gegen Union Berlin, wird wohl noch ohne ihn stattfinden. Ziel des Belgiers ist der Bundesligastart. Pervan wird die ihm zugedachte Rolle als Nummer zwei trotz seines Ehrgeizes dann wieder annehmen. Auf seine Weise. "Ich werde Gas geben." Sein Auftritt in der Hitze vom Donnerstag lassen keine Zweifel an diesen Worten aufkommen.

