Köln rettet sich ins Ziel - wenige Höhepunkte in Zwickau

Am Sonntag gewann Köln das Aufsteigerduell gegen Chemnitz, Zwickau und Magdeburg trennten sich torlos. Braunschweig und Ingolstadt feierten am Samstag den zweiten Dreier, die Fans in Unterhaching jubeln nach verrückter Nachspielzeit über ein 5:4. Spät und in Unterzahl traf Halle zum Sieg über Rostock. Münster hielt sich gegen Jena schadlos, Lautern in Aspach. Meppen punktete dezimiert in Mannheim.

Im Duell der Aufsteiger traf Viktoria Köln auf den Chemnitzer FC. Lange sah alles nach einer klaren Sache für die Rheinländer aus: Eine feine Kombination schloss Bunjaku ab (22.), neun Minuten später behielt Handle nach Wunderlichs Traumpass die Nerven. Als dann Bunjaku seinen zweiten Doppelpack im zweiten Spiel geschnürt hatte (47.), schien die Partie endgültig gelaufen. Dann aber unterlief dem 35-Jährigen ein Handspiel im eigenen Strafraum - Bozic stellte auf 1:3 (76.). Als dann Bonga per Kopf ein weiterer Treffer für den CFC gelang (80.), war die Spannung endgültig zurück. Doch Viktoria brachte das 3:2 letztlich über die Zeit und feierte somit ein gelungenes Heimdebüt in Liga drei.

Magdeburg hatte nach dem 2:4 in Braunschweig etwas gutzumachen, das sollte in Zwickau (2:0-Sieg in Meppen) gelingen. Es waren aber die Hausherren, die Dominanz demonstrierten. Schröter (33.) verpasste das Tor nur knapp, Wegkamp kam einen Schritt zu spät (41.). Nach der Pause lief auf beiden Seiten wenig bis gar nichts zusammen, erst in der 88. Minute entstand Aufregung. Costly stand allein vor dem Tor völlig frei, sein Volleyschuss war aber technisch zu unsauber. So blieb es in einer umkämpften Partie mit vielen Unterbrechungen und Ballverlusten beim torlosen Remis.

Mannheim torlos zur Heimspiel-Premiere - Torflut in Haching

Vorneweg die torlose Drittliga-Heimpremiere vom Samstag: Der SV Waldhof kam gegen den SV Meppen trotz langer Überzahl nach Evseevs Roter Karte wegen groben Foulspiels (25.) nicht über ein 0:0 hinaus, bleibt jedoch ungeschlagen.

Jubel in Aspach: Der FCK schlägt die SG Sonnenhof. imago images

Wesentlich mehr war in Unterhaching geboten. Im bayerischen Duell mit den Würzburger Kickers sahen die Hausherren bis zur 88. Minute wie der Verlierer aus. 4:2 führte der FWK nach frühem Doppelpack durch Hemmerich und Pfeiffer sowie einem Doppelpack des Ex-Hachingers Widemann. Wegen eines Platzregens musste die Partie Mitte des zweiten Abschnitts für eine Viertelstunde unterbrochen werden, ehe die Schromm-Elf mit dem Mute der Verzweiflung alles nach vorne warf. Und tatsächlich: Ehlich (88.) und in der Nachspielzeit Winkler per Freistoß sowie Neuzugang Heinrich mit einem Abstauber (90.+4) sorgten noch für den verrückten 5:4-Heimerfolg der Oberbayern und wilde Jubelszenen auf dem Feld.

Standen gleich in doppelter Hinsicht im Regen: Würzburger Fans in Unterhaching. imago images

Kobylanski trifft schon wieder - Beister-Doppelpack

In Braunschweig führten die anfangs starken Gäste aus Giesing im Löwen-Duell durch ein frühes Mölders-Tor mit 1:0, brachten den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit. Auftakt-Matchwinner Kobylanski mit seinem bereits vierten Saisontor (43.) und Kapitän Kessel (62.) drehten den Spieß für die Niedersachsen noch um. 1860 verlor Abwehrspieler Weber beim Stand von 1:1 durch die Ampelkarte (51.). Mit sechs Punkten aus zwei Spielen gelang Braunschweig der Traumstart, Daniel Bierofkas "Sechzger" warten noch auf einen Sieg.

Die zweite Mannschaft mit sechs Punkten auf dem Konto ist der FC Ingolstadt. Die Schanzer gewannen das Absteiger-Duell mit Duisburg mit 3:2. Kapitän Kutschke und Neuerwerb Beister (Doppelpack) legten den Grundstein zum Erfolg, für den MSV verkürzten Daschner und Stoppelkamp.

Hildmann jubelt in der alten Heimat

Für Kaiserslauterns Coach Sascha Hildmann sowie die Spieler Hercher und Skarlatidis (fehlte aufgrund einer Knieverletzung) war das Gastspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Eine erfolgreiche Rückkehr: Pick und Thiele bis Minute acht sowie in der Nachspielzeit abermals Pick nach einem Kontertor sicherten den 3:1-Auswärtssieg im Fautenhau, den ersten Dreier in dieser noch jungen Saison. Der Dorfklub indes ist punktlos Letzter und war nach zwei Gelb-Roten Karten bedient.

Schauerte stellte die Weichen für Münster, Jopek für Halle

Nach dem 1:1 zum Auftakt in München holte Preußen Münster im Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena die ersten drei Punkte der Spielzeit. Schauerte per Kopf (47.) und Cueto mit einer feinen Einzelleistung nach Schauertes Assist (90.+1) sicherten die volle Punktausbeute der Adlerträger - der FCC bleibt punktlos im Keller der Tabelle.

Der Hallesche FC rehabilitierte sich nach der Auftaktpleite und gewann sein Heimspiel gegen Hansa Rostock durch einen späten Jopek-Fernschuss (88.) mit 1:0. Unter erschwerten Umständen, denn die Saalestädter musste ab der 79. Minute nach Landgrafs Ampelkarte zu zehn agieren. Unterm Strich stand ein Sieg der Moral sowie eine weitere Rostocker Enttäuschung nach dem 3:3 nach 3:0 gegen Viktoria Köln.

Wriedt trifft erneut, Daube fliegt

Im ersten Drittliga-Heimspiel seit 2011 schlug der FC Bayern II am Freitagabend den KFC Uerdingen verdient mit 2:1. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß ging die Elf von Coach Sebastian Hoeneß durch Wriedt in Führung (24.), ehe sie nach Gelb-Rot gegen Daube (34.) gar in Überzahl agierte. Doch der KFC kam durch den EX-FCB-Akteur Evina noch vor der Pause nach einem Standard zum Ausgleich. Die Bayern ließen sich dadurch nicht beirren, legten durch Batista Meier (57.) wieder vor und fuhren am Ende gegen den KFC mit Trainer Heiko Vogel (1998 - 2007 und 2013 - 2017 in München) den ersten Dreier ein.